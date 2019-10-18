تشانج يتحدث عن لقاء النصر والتغييرات الفنية في الوحدة الإماراتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحدث اللاعب الكوري ريم تشانج وو مدافع الوحدة الإماراتي، عن مباراة فريقه المقبلة أمام نظيره النصر، في الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي، مشددا على أهميتها.

وفي المؤتمر الصحفي قبل المباراة، قال تشانج وو: "كما تعرفون، لقد حصدنا 3 نقاط فقط في 3 مباريات بالمسابقة، لكنني لست قلقاً بشأن ذلك لأننا في مرحلة البداية".

ويحتل الوحدة المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط حصدها من فوز وهزيمتين في بداية الموسم بالدوري الإماراتي.

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وأضاف مدافع الوحدة: "علينا أن ننظر للأمام دائما، يجب ألا ننظر خلفنا، النصر فريق قوي جداً، لكننا أفضل منهم وستكون المباراة قوية".

وتابع ريم: "الوحدة أحد أكبر الأندية في آسيا، ونحن نستحق تحقيق نتائج أفضل من ذلك في كل مباراة".

وأنهى: "لقد استقبلنا الكثير من الأهداف في المباريات الثلاث بالدوري، تلقينا 7 أهداف، وكوني مدافعا فأنا أشعر بالمسؤولية عن ذلك".