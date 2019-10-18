القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت فعاليات النسخة الثانية من المهرجان الوطني للمسرح الموريتاني الذي ينظم برعاية "الهيئة العربية للمسرح"، وتستمر فعالياته 7 أيام، وتتنافس فيه 10 فرق مسرحية قادمة من مختلف ولايات موريتانيا الداخلية. وأشاد الأمين العام لوزارة الثقافة الموريتانية، أحمد ولد أباه، بدور دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم تنظيم المهرجان. كما شهد الحفل تكريم الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، إسماعيل عبدالله، من طرف المنظمين للمهرجان. الأمين العام للهيئة العربية للمسرح أكد أن دولة الإمارات كانت وراء إنشاء المهرجان الوطني للمسرح في موريتانيا، منوها بمستوى العلاقات والتعاون المتميز بين موريتانيا ودولة الإمارات

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدعم إماراتي.. نواكشوط تحتضن المهرجان الوطني للمسرح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.