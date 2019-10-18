شكرا لقرائتكم خبر عن جدرى الماء قد يصيب الكبار أيضاً.. وهذه أبرز أعراضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما يصيب مرض جدرى الماء الأطفال، ولكن لا يعرف الكثير من الناس أنه قد يصيب الكبار والبالغين أيضاً، فى هذا التقرير نتعرف على كل المعلومات اللازمة عن جدرى الماء وأعراضه وعلاجه، وفقاً لموقع "Doctor".

جدرى الماء هو مرض ناتج عن فيروس الحماق - النطاقي، وهو الأكثر شيوعًا في الأطفال دون سن العاشرة، وبمجرد إصابتك بهذا المرض، فأنت عادة لا تصاب به مرة أخرى، ومع ذلك ، فإن أولئك الذين لم يسبق لهم تلقي أي تطعيم ضد جدرى الماء، معرضون لخطر الإصابة به كأشخاص بالغين.



جدرى الماء عند الكبار

أشياء تجعلك عرضة للإصابة بجدري الماء عند البلوغ

البالغين الأكثر عرضة للإصابة بجدري الماء هم أولئك الذين لم يصابوا بالفيروس أثناء الطفولة، أو أولئك الذين لم يتلقوا التطعيم ضد جدري الماء.

وأنت أيضًا معرض لخطر الإصابة بمرض جدري الماء فى الحالات التالية:

- تعيش مع طفل لم يتم تطعيمه ضد جدري الماء.

-تتلامس مع شخص يعاني من جدري الماء.

-مشاركة العناصر مع شخص مصاب بالجدري (مثل المناشف وملاءات الأسرة).

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- تعمل في بيئة بها عدد كبير من الأطفال (مثل المدرسة أو الحضانة).

هناك عوامل خطر إضافية أيضًا منها أولئك الذين لم يصابوا بالجدري أثناء طفولتهم.

الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، مثل المدخنين والنساء الحوامل، يتعرضون أيضًا لخطر متزايد للإصابة بالفيروس.

أعراض جدري الماء عند الكبار

البقع الحمراء هي الأعراض الأكثر وضوحاً لجدرى الماء عند البالغين، وعادةً ما تبدو كبثور صغيرة في غضون أيام قليلة من الظهور ثم تنتشر فى الجسم.

في الأيام التي تسبق ظهور البقع، يعاني بعض الأشخاص أيضًا من أعراض أخرى، بما في ذلك ارتفاع في درجة الحرارة (أكثر من 38 درجة مئوية)، والشعور عمومًا بالتعب والتوعك ، وفقدان الشهية.

-إذا كان لديك جدري الماء وأنت بالغ ، فستحتاج إلى الابتعاد عن العمل حتى تتقشر جميع الأماكن فى جلدك، وهذا عادة بعد أسبوع من ظهور البقع لأول مرة.

عند إصابتك بجدرى الماء حاول ألا تخدش البقع، لأنك قد تجعلها تنزف أو تترك ندبات، يمكن أن تساعد الكريمات العلاجية في تخفيف الحكة مع تناول مسكنات الألم وخافضات الحرارة وشرب الكثير من السوائل للحفاظ على رطوبتك، وارتداء ملابس فضفاضة والاستحمام في الماء الفاتر.