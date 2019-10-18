بعد إصابة دي خيا.. حارس الأهلي المصري على رادار مانشستر يونايتد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دخل الحارس الدولي المصري محمد الشناوي، لاعب النادي الأهلي، حسابات نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وفقا لتقارير إعلامية.

صحيفة "برمنجهام ميل" البريطانية أكدت أن مانشستر يونايتد يفكر في ضم محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي المصري، خاصة بعد إصابة الدولي الإسباني ديفيد دي خيا.

واشتكى ديفيد دي خيا من إصابة عضلية خلال مباراة إسبانيا والسويد، ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020 ومن المتوقع أن تصل مدة غيابه لشهرين.

وكان الشناوي قد ارتبط اسمه بالانتقال لصفوف أرسنال وأستون فيلا بالدوري الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

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وأشار موقع "ريد أستون فيلا" إلى أن ثنائي الدوري الإنجليزي حاولا ضم حارس المنتخب المصري بما يقرب من 2.5 مليون جنيه إسترليني إلا أن الأمور لم تتم.

ويمتد عقد الشناوي (30 عاما) مع الأهلي حتى صيف عام 2020، وقد انضم للفريق قادما من بتروجيت في صيف عام 2016.

وتوج الشناوي بـ4 ألقاب للدوري المصري ولقب لكأس مصر ولقب لكأس السوبر المصري.

وشارك الشناوي في 86 مباراة مع الأهلي بكل البطولات في الموسم المنصرم، وحافظ على شباكه نظيفة في 49 مباراة.