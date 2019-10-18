شكرا لقرائتكم خبر عن الولد ينزل من هنا نحط مكانه فرخة.. أطعمة مهمة لو داخلة ولادة جديدة اعرفيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "الولد ينزل من هنا نحط مكانه فرخة بلدي".. هذا ما يقوم به العديد من الأمهات بعد تعرض بناتهن للولادة، وهذا يعد من العادات الأساسية والهدف منها تعويض كميات الدم التي فقدتها المرأة خلال عملية الولادة.

ولكن للطب رأي آخر، وهو أن هناك بعض الأطعمة الأخرى الهامة التي ينصح بتناولها للمرأة بعد تعرضها للولادة بجانب الدجاج أو الشوربة، لإمداد جسمها بالعديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، والتي تساهم بشكل كبير في تعويض الجسم بكل العناصر التي تعرض لفقدانها خلال مرحلة الولادة، والتي تساهم أيضا في زيادة نسبة الحليب خلال الرضاعة الطبيعية.

Advertisements

وقدم موقع "WEBMED" بعض هذه الأطعمة، ومنها:

-ينصح بتناول شوربة الدجاج ويمكن إضافة اللسان عصفور أو الشعرية معاها، والهدف هو تعويض الجسم بالسوائل وتجنب تعرضها للجفاف، أي لترطيب الجسم والحد من التعرض للإصابة للجفاف وخاصة خلال الرضاعة الطبيعية، ولذا ينصح بإعدادها يوميا للمرأة بعد الولادة.

-البلح يعد خيارا غذائي جيد للمرأة بعد الولادة، لأنه غني بالعديد من العناصر الغذائية التي تحاجتها نتيجة لفقدانها بسبب النزيف بعد الولادة، كما أنه يساهم في إمداد الجسم بالنشاط والحيوية.

-ينصح بتناول الخضروات كطبق من السلطة الخضراء يوميا، بالإضافة إلي الفواكه، فهي من الأطعمة التي تمد جسم المرأة بعد الولادة بالعديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها، كما أنها تجنبها الإصابة بالإمساك.