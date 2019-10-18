شكرا لقرائتكم خبر عن 10 فوائد صحية للشاي الأسود أهمها الحماية من الكوليسترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الماء من أهم المشروبات على وجه الأرض للحياة وبدونه لا يقدر الإنسان أن يعيش، وبصرف النظر عنه يمثل الشاي الأسود أحد أكثر المشروبات استهلاكًا في العالم.

ووفقًا للموقع الطبى الأمريكى “HealthLine”، يأتي الشاى من نبات "كاميليا سينينسيس" وغالبًا ما يتم مزجه مع نباتات أخرى بنكهات مختلفة.

ويعتبر الشاى الأسود ذو نكهة أقوى ويحتوى على كمية من الكافيين أكثر من أنواع الشاي الأخرى.

يقدم الشاي الأسود أيضًا مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة والمركبات التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب في الجسم.

وفيما يلي 5 فوائد صحية للشاي الأسود ، مدعومة بالدراسات:

يحتوى على خصائص مضادة للأكسدة

يمكن أن يساعد في إزالة الجذور الحرة ويقلل تلف الخلايا في الجسم، ويؤدى ذلك فى النهاية على تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

البوليفينول هو نوع من مضادات الأكسدة الموجودة في بعض الأطعمة والمشروبات، بما في ذلك الشاي الأسود.

تعد مجموعات البوليفينول، بما في ذلك الكاتيكين والفلافين والثيروبيجينات، هي المصادر الرئيسية لمضادات الأكسدة في الشاي الأسود وقد تعزز الصحة العامة.

وفي الواقع، فحصت إحدى الدراسات التي أجريت على الفئران دور ثيفلافين في الشاي الأسود وخطر الإصابة بالسكري والسمنة والكوليسترول المرتفع.

وأظهرت النتائج أن هذه المواد خفضت مستويات الكوليسترول والسكر في الدم.

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يعزز صحة القلب

يحتوي الشاي الأسود على مجموعة أخرى من مضادات الأكسدة تسمى الفلافونويد، والتي تفيد صحة القلب.

يخفض الكولسترول الضار LDL

يحتوي الجسم على اثنين من البروتينات الدهنية التي تنقل الكوليسترول في جميع أنحاء الجسم.

الأول هو البروتين الدهني منخفض الكثافة(LDL) ، والآخر هو البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL).

يعتبر البروتين الدهني منخفض الكثافة البروتين الدهني "السيئ" لأنه ينقل الكولسترول إلى الخلايا في جميع أنحاء الجسم، وفي الوقت نفسه، يُعتبر البروتين الدهني عالي الكثافة البروتين الدهني "الجيد" لأنه ينقل الكوليسترول بعيدًا عن خلاياك وإلى الكبد لإفرازه.

عندما يكون هناك الكثير من LDL في الجسم، يمكن أن يتراكم في الشرايين ويسبب رواسب شمعية تسمى لويحات، وهذا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل مثل فشل القلب أو السكتة الدماغية.

لحسن الحظ ، وجدت بعض الدراسات أن تناول الشاي قد يساعد في تقليل الكوليسترول الضار.

يحسن صحة القناة الهضمية

وجدت الدراسات أن نوع البكتيريا الموجودة في أمعائك قد يلعب دورًا مهمًا في صحتك، وذلك لأن الأمعاء تحتوي على تريليونات من البكتيريا، وكذلك 70-80 ٪ من الجهاز المناعي.

ويساعد مادة البوليفينول الموجودة في الشاي الأسود على الحفاظ على الأمعاء الصحية عن طريق تعزيز نمو البكتيريا الجيدة ومنع نمو البكتيريا السيئة، مثل السالمونيلا.

يخفض ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم يؤثر على ما يقرب من مليار شخص في جميع أنحاء العالم.

وأظهرت دراسة علمية أن أولئك الذين شربوا الشاي الأسود كان لديهم انخفاض كبير في ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.