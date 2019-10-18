الأهلي يوضح حقيقة مفاوضات مانشستر يونايتد لضم محمد الشناوي

نفى الأهلي المصري ما نقلته بعض التقارير عن رغبة مانشستر يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع حارسه محمد الشناوي خلال فترة الانتقالات الصيفية الشتوية المقبلة.

وكان موقع "برمنجهام ميل" الإنجليزي قد أكد رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع الحارس المصري، لتعويض الإصابة التي تعرض لها حارسه الإسباني ديفيد دي خيا مؤخرا.

وأكد أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلى، دهشته من تلك التقارير، مؤكدا أن النادي لم تصله أي عروض رسمية في هذا الشأن.



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وقال توفيق في تصريحات لـ"العين الرياضية": "محمد الشناوي مرتبط بتعاقد ممتد مع الأهلي، ولا يحق له التفاوض مع أي ناد".

وتابع: "الأهلى لا يتعامل مع تقارير صحفية، وفى انتظار وصول أي عرض رسمي لأي لاعب من أجل مناقشته مع الجهاز الفنى وإدارة النادي".

وكان دي خيا قد تعرض لإصابة عضلية قوية خلال مشاركته مع منتخب إسبانيا في مباراة السويد، بالجولة الثامنة من الدوري الإسباني، لتشير بعض التقارير إلى غيابه عن الملاعب لفترة قد تصل إلى شهرين.

ويمتلك النادي الإنجليزي في قائمته الأرجنتيني سيرخيو روميرو، ولكنه يبحث عن حارس مرمى جديد ليسان دي خيا في حراسة العرين الأحمر.

وقدم الشناوي مستويات مميزة مع الأهلي على مدار الموسم الماضي، وقاده للفوز بالدوري المصري، وكذلك مع المنتخب المصري في بطولتي كأس العالم 2018 بروسيا وكأس الأمم الأفريقية 2019، رغم الخروج مبكرا.