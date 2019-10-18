تهدئة جديدة.. المقاولون العرب يوافق على مواجهة الزمالك

هدأ نادي المقاولون العرب من حدة أزمات الدوري المصري، بعدما أعلن موافقته على مواجهة الزمالك في الجولة الخامسة من المسابقة.

وكان المقاولون قد أعلن في وقت سابق رفضه تقديم مباراته مع الزمالك، لتقام يوم السبت المقبل، بعد تأجيل مباراة الفريق الأبيض أمام الأهلي لأسباب أمنية، التي كان مقرراً لها اليوم نفسه.

وعاد نادي المقاولون ليعلن موافقته على القرار حرصاً على المصلحة العامة ورغبة في عدم التسبب في أزمة غير محمودة العواقب على الكرة المصرية.

وعقد النادي القاهري برئاسة المهندس محسن صلاح اجتماعاً طارئاً، الخميس، لمناقشة ملف المباراة، وأصدر بعده بياناً رسمياً يؤكد فيه موافقته على إقامة المباراة.

Advertisements

وأبدى مجلس المقاولون استياءه الشديد من الحالة التي تسبب فيها مسؤولو اتحاد الكرة وعدم التواصل مع إدارة النادي قبل إعلان قرار تأجيل مباراة أسوان وإقامة مباراة الزمالك.

وكان من المقرر أن يواجه المقاولون نظيره أسوان، الجمعة المقبل، في الجولة الرابعة من المسابقة، قبل أن يتم تأجيلها لأجل غير مسمى.

وأكد المقاولون احتفاظه بجميع حقوق النادي الأدبية والقانونية تجاه اتحاد الكرة حتى يضمن عدم تكرار مثل هذه المواقف، مطالباً باحترامه من جانب الجميع.



وأبلغ مجلس الإدارة عماد النحاس، المدير الفني للفريق، بالقرار، ليكون قادراً على الاستعداد للمباراة، ليؤكد الأخير أنه كان مستعداً بالفعل من خلال مشاهدة مباريات الفريق على مدار الساعات الماضية.

يذكر أن المقاولون يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، وكذلك الزمالك صاحب المركز الرابع.