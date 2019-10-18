اتحاد الكرة المصري يتجاهل بيان الأهلي.. ويطالبه بمخاطبة الأمن

تجاهل الاتحاد المصري لكرة القدم البيان الذي أصدره النادي الأهلي، الخميس، والذي رفض فيه خوض أي مباراة في مسابقة الدوري قبل مواجهة الزمالك.

وكان الأهلي أصدر بيانا رفض فيه استكمال منافسات الدوري المصري، بسبب تأجيل مباراته مع الزمالك، التي كان مقررا لها السبت المقبل، في الجولة الرابعة من المسابقة.

ورفض أسامة إسماعيل المتحدث باسم الاتحاد المصري لكرة القدم، في تصريحات لـ"العين الرياضية"، الرد على بيان الأهلي، مؤكدا أنه يتعامل مع ما يرده من خطابات رسمية، وهو ما لم يرد من النادي الأحمر.



وقال إسماعيل "الاتحاد لا يمكن أن يتجاهل أي خطاب رسمي يصل إليه، ويخضع أي مكاتبة للدراسة والفحص ومراجعتها وفق اللوائح المعمول بها، وفي مقدمتها لائحة المسابقات، فيما يتعلق بالأمور الخاصة بمسابقة الدوري".

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وأضاف "وعلى ضوء المراجعة اللائحية يتبلور موقف اتحاد الكرة من أي طلب أو شكوى لأي نادٍ، فاتحاد الكرة منوط به تنفيذ ما ورد باللائحة ولا يمكن أن يخرج عنها".

وأردف "أخيرا فإن تأجيل مباراة القمة كان قرارا أمنيا، وعلى أي نادٍ متضرر من القرار مراجعة الأمن، مثلما يراجع الأمن في تحديد ملاعب مبارياته كما تنص لائحة المسابقات".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أكد في حيثيات قرار تأجيل مباراة القمة أن الجهات الأمنية هي التي أصرت على ذلك، رغم محاولات أعضائه لإقامة المباراة في موعدها.

وأتم إسماعيل "أقول ذلك ونحن جميعا نقدر الأمن وأسبابه التي جعلته يصدر تعليماته السابقة بضرورة تأجيل مباراة القمة، وأثق تماما في أن كل الأندية تشارك اتحاد الكرة هذا الموقف".

يُذكر أن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، علق على بيان النادي الأحمر، واصفا إياه بأنه لا يقدر الأزمات التي تمر بها مصر، ويعمل على تصدير المشكلات للمسابقة.