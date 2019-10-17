كيف تخلقين أجواءً مثيرةً لزوجك في غرفة النوم؟

العلاقة الحميمة حتى تتم على أكمل وجه من المتعة والراحة النفسية، لابد لها من مقدمات، وهنا يأتي دور الزوجة المتفننة في خلق هذه الأجواء، التي تزيد من حميمية العلاقة بينها وبين زوجها.

المستشارة الأسرية (أسماء حفظي) ترشدك في السطور التالية للعديد من النقاط المهمة؛ لخلق أجواء مفعمة بالرومانسية والحميمية في غرفة نومك:

1- أغلب السيدات يجعلن إضاءة غرفة النوم عالية؛ من أجل الماكياج والملابس والمرآة، إلا أنّ الأصح أن تكون إضاءة الغرفة هادئة؛ لتعطي إيحاءً بالاسترخاء والهدوء.

2- احرصي على تجديد ديكور غرفة النوم بصورة مستمرة، ولو بلمسات بسيطة من الألوان التي يفضلها زوجك، وتلك الديكورات الموحية بالإثارة.

3- أضيفي دوماً رومانسية الورود والشموع، وغير ذلك من الإضافات الجميلة.

4- رائحة غرفة النوم تلعب دوراً كبيراً في التشجيع على العلاقة وتحفيزها، والتذكير بها فيما بعد، فاعرفي ذوق زوجك، ونوعّي في العطور والفواحات المستخدمة، أو حتى البخور إن كان يفضله ويثيره. ولا تنسي أنّ الروائح تذكّر بما مضى!

5- هناك نوع من الأباجورات أو مصادر الإضاءة يسمى star master يعطي مزيجاً من الإضاءات والألوان بشكل جريء ولافت، كتلك المستخدمة في صالات الديسكو، احرصي على الاستعانة بها في المناسبات الخاصة.

6- اتركي لزوجك في كل مكان من المنزل أثراً وذكرى تذكره بأجواء الليالي المميزة بينكما؛ لتكون حافزاً دائماً لكما.

Advertisements

7- اختاري لون ونوع قماش يحبه زوجك، وغالباً سيكون الستان، فعليه إجماع من معظم النساء والرجال على حد سواء، بأنّ لمسته للجسم تغمر الشخص بإحساس بالأنوثة والإثارة.

8- استقبليه في غرفتك في بعض الليالي وأنت ترتدين قطعة ثوب خاصة به، كالروب، أو التي شيرت، أو شيميز، فستخلق الفكرة أجواءً مرحةً وحميمةً بينكما.

9- الأطفال زينة الحياة الدنيا، لكن لا مانع من أن يقوم برعايتهم لبعض الليالي آخرون تثقين فيهم؛ لتقضي أنت وزوجك ليلةً هادئةً تشحنان بهما علاقتكما.

قد يهمك أيضا

٥ أشياء عليك القيام بها لتعزيز علاقتك الحميمة بزوجك

كيفية الوصول لأقصى درجات السعادة في العلاقة الحميمة وكيمياء الجسد