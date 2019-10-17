8 فوائد صحية هامة للتين تعرفي عليها

التين من الفواكهه الطيبة الطعم والصيفية المحببة للجميع نظرا لإحتواؤه على نسبة عالية من السكر مما يبعث عن الطاقة وتتمثل فوائده في التالي :

1-يحتوي التين على مضادات قوية للاكسدة وبخاصة مادة الفينول والتي يحتويها التين الجاف بكمية كبيرة ، بحيث تعمل مضادات الاكسدة هذه على حماية البروتينات الدهنية في الدم من الاكسدة وبالتالي خفض معدل الاصابة بامراض القلب والشرايين، فقد اظهرت العديد من الدراسات ان تناول التين سيؤدي الى زيادة في قدرة الجسم على مكافحة الجذور الحرة عن طريق مضادات الاكسدة .

2-يحتوي التين على مصدر جيد من الألياف الغذائية ومن المعروف أن الأغذية التي تحتوي على الألياف لها تأثير إيجابي على التحكم في الوزن والعديد من الدراسات أثبتت أن تناول الأغذية الغنية بالألياف مثل التين يعمل على خفض كمية الطاقة المستهلكة مع عدم تأثر الجوع أو الشبع على الإنسان فالألياف تعمل على الإحساس بالشبع مما يجعلك تشعر بأن قد شبعت بالرغم من عدم تناولك الكميات التي كنت تأكلها من قبل , وبالطبع فإن الألياف تعمل على تنظيم أداء الجهاز الهضمي وبالتالي يخفف من أعراض القولون العصبي.

3- عند مضع أوراق التين والغرغرة بالماء يمكنك التخلص من رائحة الفم الكريهة وقرح الفم .

4- يعتبر التين علاج فعال للبواسير هذا بالطبع اذا كانت فى مراحلها الاولى، او البواسير التى لا تحتاج الى تدخل جراحى، يكفى فقط ان تتناول 3 ثمرات يوميا لمدة شهر.

5- تناول التين يقوي الكبد وينشطه ويزيل تضخم الطحال ويعالج أمراض الدورة الدموية والأوردة ، وذلك بجانب دوره في تنشيط الكلى لبول وتفتييت الحصوات الكلوية.

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6- يمكن استخدام التين كعلاج لحب الشباب, و ذلك بتطبيق المهروس منه على الوجه, مع تركه ليجف لمدة 20-15 دقيقة, كما يستفاد من العصير الحليبي الموجود في ساقه و أوراقه, لعلاج الثآليل, و يعتبر من مضادات الشيخوخة أيضا.

7- يحتوي على كميات عالية من الالياف الغذائية ومضادات الاكسدة والمهمة جدا في محاربة الالتهابات والعديد من الامراض ومن ضمنها السرطانات ومن اشهر مضادات الاكسدة الفلافونويد والذي اثبتت الابحاث دوره في الوقاية من سرطان الرئة وسرطان القولون بشكل خاص.

8- تعمل على تقوية العظام وبالإضافة إلى ذلك فإن البوتاسيوم الموجود بالتين يعمل على الحد من فقدان الكالسيوم مما يعمل على مقاومة مرض هشاشة العظام والذي ينتشر بكثرة بين السيدات المتقدمات في العمر.

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