انقص وزنك باللحم المفروم المخلوط بالخضار

هل ترغب في إنقاص وزنك لكن مقاومتك تنهار أمام وجبات اللحوم؟ باحثون أميركيون قدموا فكرة لإنقاص الوزن باستخدام اللحم المفروم المخلوط مع الخضار.وتعد شطيرة الهامبورغر الضخمة وشرائح اللحم السميكة من أشهر الأطعمة في الولايات المتحدة التي تسجل فيها السمنة معدلات شديدة الارتفاع.

ولذلك حاول باحثون هناك الوصول إلى حل يقلل من السمنة دون التخلي التام عن وجبات اللحوم المحببة للكثيرين. وغالبا ما يجد الأطباء صعوبة في إقناع أصحاب الوزن الزائد بالتخلي عن بعض الأطعمة لا سيما اللحوم، والاستعاضة عنها بالخضروات والغذاء الصحي، ولهذا السبب أجرى الباحثون في كاليفورنيا تجربة على مجموعة من أصحاب الوزن الزائد، إذ اعتمدت تغذيتهم على خلط اللحم المفروم بالخضروات المطهية على البخار أو بالفطر.وخلص الباحثون بعد التجربة التي نشرها موقع "بيلد دير فراو" الألماني، إلى أن خلط اللحم المفروم بالخضروات يحقق توازنا بين السعرات الحرارية والدهون التي تدخل الجسم وهو الأمر الذي ساهم في تراجع واضح في وزن المشاركين في التجربة بأحد مستشفيات مدينة بالتيمور.الطريف أن المشاركين في الدراسة قالوا إن وجبة اللحم بهذا الشكل ذات مذاق أفضل من اللحم غير المخلوط بالخضروات.

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