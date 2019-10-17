الرياضة تحارب اكتئاب الشتاء

قالت الدكتورة زابينه كولر إن بعض الأشخاص يصابون باكتئاب خلال فصلي الخريف والشتاء بسبب الأجواء المظلمة والغائمة والممطرة السائدة في هذا الوقت من العام فيما يعرف "باكتئاب الشتاء".

وأضافت طبيبة الأعصاب الألمانية أن أعراض هذا الاكتئاب الموسمي تتمثل في الحزن والكآبة واعتلال المزاج وفقدان الدوافع والشعور بالتعب والخمول.

وأشارت كولر إلى أنه يمكن محاربة اكتئاب الشتاء من خلال ممارسة رياضات قوة التحمل مثل الركض والمشي باستخدام العصي؛ حيث إنها تعمل على تنشيط الدورة الدموية والقضاء على الشعور بالتعب وتحسين الحالة النفسية والمزاجية.

وإلى جانب الرياضة، تلعب العلاقات الاجتماعية أيضاً دوراً مهما في مواجهة اكتئاب الشتاء؛ حيث تسهم مقابلة الأصدقاء والأقارب مثلاً في رفع الحالة المزاجية.

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