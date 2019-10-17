السمنة تزيد خطر الوفاة المبكرة بنسبة 20%

حذرت دراسة صينية حديثة من خطر الوفاة المبكرة الذي يهدد البالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة.

وكشفت الدراسة التي أجراها علماء من جامعة "هواز هونج" الصينية، أن زيادة الوزن بين سن 25 و47 عاما تزيد من فرص الوفاة المبكرة من أي سبب آخر بنسبة 22%.

وحلل فريق الدراسة، التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية (BMJ) وأجريت لمدة 12 عاما، حالة 36 ألفا و51 أمريكيا، مشيرة إلى تسجيل 10500 حالة وفاة بين المشاركين.

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نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن الخبراء قولهم: "بالمقارنة بالأشخاص الذين يتمتعون بوزن صحي، فإن أولئك الذين أصبحوا يعانون من السمنة المفرطة بين سن 25 و47 عاما كانوا أكثر عرضة بنسبة 22% للوفاة المبكرة من أي سبب، كما لوحظت زيادة خطر الوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 49%".



وخلص الباحثون إلى أن زيادة الوزن عند سن البلوغ، وفقدانه من منتصف إلى أواخر سن الرشد ارتبطت بزيادة مخاطر الوفيات.



كما خلصوا إلى أن الحفاظ على الوزن الطبيعي في مرحلة البلوغ مهم لمنع الوفيات المبكرة في وقت لاحق من العمر.

وقالت كاثرين جينر، أخصائية التغذية المشاركة: "هذه النتائج تدل على أهمية الوقاية من السمنة في المقام الأول، وليس فقط علاج الأمراض التي تسببها".