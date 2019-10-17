شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يحذرون من عدم تعاطى التطعيم ضد الحصبة وشلل الأطفال والدفتيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الخبراء الليلة الماضية الآباء والأمهات من عدم تطعيم أطفالهم ضد الأمراض المدمرة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كثير من الناس اليوم ليس لديهم فكرة عما يمكن أن تسببه أمراض مثل الحصبة أو شلل الأطفال أو الدفتيريا للأطفال لأن حملات التطعيم قضت عليها في أجيال المملكة المتحدة البريطانية.

ومع ذلك ، لا يزال العديد من هذه الفيروسات منتشرة في الخارج ويمكن أن تعود وسط انخفاض امتصاص التطعيمات في مرحلة الطفولة.

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وقال الدكتور "تشارلي ويلر"، رئيس مركز اللقاحات في ويلكوم ترست: "مثل كثيرين ، نشأت في بيئة لم أر فيها شلل الأطفال أو فيروس الروتا أو الخناق، لكن يمكن لهذه الأمراض الخطيرة حقًا أن تأخذ حياتك أو يكون لها تأثير مدمر على الصحة ، لكنها خارجة عن عقولنا الآن".

وأضاف الدكتور ويلر: "إذا كنت مريضاً وتم إعطاؤك دواء يشفيك ، فأنت تتذكر ذلك، لكن مع لقاح وقائي ، لن ترى هذا المرض في المقام الأول ، لذلك لا تدرك بالضرورة ماهية الوقاية".

وقامت صحيفة "ديلي ميل" بحملة لتحسين استيعاب جميع التطعيمات في مرحلة الطفولة ، بعد أن كشف تقرير NHS الشهر الماضي أن أرقام الشخاص التى ذهبت للتطعيم قد انخفضت مقابل كل لقاح.

جدير بالذكر أنه تم استئصال "الخناق" - وهو فيروس شديد العدوى يمكن أن يسبب صعوبات في التنفس والشلل - في بريطانيا بعد إدخال لقاح في عام 1942، وقبل هذا كان هناك 55000 حالة في السنة ، مما أسفر عن مقتل 3500 طفل سنويًا.

وتم استئصال شلل الأطفال في المملكة المتحدة قبل 40 عامًا، وقبل إدخال اللقاح في الخمسينيات ، أصيب ما يصل إلى 8000 شخص في العام بالشلل بسبب المرض في بريطانيا وتسبب في مقتل ما يصل إلى 750 شخصًا.