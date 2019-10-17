قاموس لحل لغز حديث رضيعك!

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 أكتوبر 2019 06:51 مساءً - عادة ما يكون الأطفال مُحيِّرين في السنوات الأولى من عمرهم، بسبب صعوبة التواصل معهم، خاصة أنهم يُعبّرون عن أنفسهم من خلال لغة الجسد وليس بالكلام.

رغدة السعيد، خبيرة لغة الجسد تعطي بعض الإشارات التوضيحية لما يعبر عنه رضيعك.

البكاء:

طريقة بكاء رضيعك قد تُشير إلى شعوره بعدم الراحة أو الألم، بالإضافة إلى الجوع أو الخوف، وقد كشفت دراسة إسبانية أن الرضع من بين سن 3 - 18 شهراً، عندما يبكون مغلقين أعينهم، يكون ذلك بسبب الألم، بينما يشير بكاؤهم وأعينهم مفتوحة إلى شعورهم بالجوع، أما إذا كانت أعينهم نصف مغلقة أثناء البكاء، فيكون ذلك بسبب الخوف.

سرعة التنفس:

عادة ما يتم الربط بين سرعة تنفس الرضيع بحماسته أو سعادته، بينما قد يكون السبب أيضاً هو الخوف، فإذا لاحظتِ ذلك، هدئي طفلك وأمضي بعض الوقت في اللعب معه والتحدث إليه.

الركبتان مقابل المعدة:

من الحركات الشائعة لدى الرضع، ولا تعني أنه يلعب أو مستمتع بوقته فقط، فتلك الحركة قد تشير إلى أن طفلك يعاني من مشكلة في الجهاز الهضمي، سواءً كان ألماً في المعدة أو انزعاجاً بسبب غازات، أو حتى الإمساك.

عند ملاحظة تلك الحركة، احرصي على تجشؤ طفلك بشكل سليم بعد كل وجبة، وإذا كنتِ ترضعين طفلك طبيعياً، فتجنبي تناول الأطعمة المُسببة للغازات، وإذا لم يساعد ذلك، فاستشيري الطبيب.

تقوُّس الظهر:

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فعل طفلك لهذه الحركة، قد يكون رد فعل للألم، والذي قد ينجم عن ارتجاع أو غازات أو تقلصات، وإذا فعل ذلك أثناء الرضاعة، قد تكون إشارة على شعوره بالحرقة، لذا دلكي بلطف منطقة المعدة والظهر واستشيري الطبيب.

الرَّكل في الهواء:

قد تُشير إلى سعادة طفلك، ولكن فعل طفلك لذلك أثناء البكاء، قد يعني عدم شعوره بالراحة بسبب انتفاخ أو غازات أو أنه بحاجة لتغيير الحفاضات.

القبضة المغلقة:

فعل طفلك لهذه الحركة وعمره أكبر من شهرين، قد يُشير إلى شعوره بالتوتر أو الجوع، وإذا لاحظتِ أن هذه الحركة أصبحت مستمرة ومتكرّرة لأكثر من 3 أشهر، يُفضّل استشارة طبيب.

هزُّ الرأس:

إذا بدأ طفلك بهزِّ رأسه بعنف وضربه على الأرض أو الجدران، فتلك قد تكون علامة على شعوره بالألم أو أنه في حالة هياج، وهنا عليكِ الاستعانة بالطبيب.

سحب الأذن: