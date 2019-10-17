ما هو متوسط طول الرضيع؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 أكتوبر 2019 06:51 مساءً - تتلهف كل أم إلى معرفة واكتشاف نمو طفلها الرضيع، وهل يتمتع بصحة جيدة أم لا، وبالأخص بالنسبة للوزن وطول الرضيع، الدكتور مختار فتحي أخصائي الأطفال وحديثي الولادة، يوضح متوسط الطول عند الرضع.

قال إن معظم الأطفال حديثي الولادة لهم مستوى نمو متوقع خلال عامهم الأول. يمكن تتبع طول طفلهم باستخدام الرسوم البيانية للنمو المتوسط.

متوسط طول الرضيع:

يبلغ متوسط طول مولود حديث الولادة كامل المدة 19 - 20 بوصة (بوصة)، أو 49 - 50 سنتيمتراً (سم). الأطفال الذكور أطول بقليل من الإناث. الأطباء يقيسون طول الطفل من أعلى رؤوسهم إلى كعب القدمين، ووفقاً لمخطط نمو لمنظمة الصحة العالمية، ويبلغ متوسط أطوال عن الأطفال الذكور والأطفال الإناث كما يلي:

العمر طفل طفلة ولادة 19.69 بوصة (50 سم) 19.29 بوصة (49 سم) شهر واحد 21.65 بوصة (55 سم) 21.26 بوصة (54 سم) 2 أشهر 23.03 بوصة (58.5 سم) 22.44 بوصة (57 سم) 3 أشهر 24.21 بوصة (61.5 سم) 23.62 بوصة (60 سم) 4 أشهر 25.20 بوصة (64 سم) 24.41 بوصة (62 سم) 5 شهور 25.98 بوصة (66 سم) 25.20 بوصة (64 سم) 6 أشهر 26.77 بوصة (68 سم) 25.48 بوصة (66 سم) 7 أشهر 27.17 بوصة (69 سم) 26.38 بوصة (67 سم) 8 أشهر 27.95 بوصة (71 سم) 27.17 بوصة (69 سم) 9 أشهر 28.35 بوصة (72 سم) 27.56 بوصة (70 سم) 10 أشهر 28.74 بوصة (73 سم) 28.15 بوصة (71.5 سم) 11 شهراً 29.33 بوصة (74.5 سم) 28.74 بوصة (73 سم) 12 شهراً 29.92 بوصة (76 سم) 29.13 بوصة (74 سم)

هذه الأرقام هي مجرد متوسطات. يمكن أن يكون الأطفال بصحة جيدة في مجموعة واسعة من المرتفعات. بغض النظر عن مدة ولادة الطفل، فمن المرجح أن ينمو بمعدلات مماثلة للأطفال الآخرين، هذا يعني أنه إذا وُلد الطفل لفترة أطول من المتوسط، فمن المحتمل أن يظل على هذا المنوال خلال السنة الأولى أو سنتين من النمو.

يعتمد النمو في الطول خلال السنة الأولى دائماً على الطول عند الولادة، هذا يعني أن الطفل يمكن أن يكون لديه الكثير من المتاعب مع زيادة الوزن في السنة الأولى قبل أن يؤثر على النمو في الطول.

العوامل التي تؤثر على نمو الطفل:

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التغذية. استهلاك الغذاء الصحي يدعم النمو الصحي.

الهرمونات. بعض الأطفال الذين يعانون من اختلالات هرمونية، ينمون ببطء أو بسرعة أكبر من أقرانهم.

الصحة. بعض الأطفال الذين يعانون من حالات وراثية معينة، مثل متلازمة داون، قد يكونون أصغر من غيرهم. بعض الحالات الصحية، مثل التهاب المفاصل، يمكن أن تؤثر أيضاً على النمو.

الدواء. بعض الأدوية، مثل الأدوية الستيرويدية بما في ذلك بريدنيزون، قد توقف النمو.

غالباً ما لا يرى الأشخاص تأثير هذه المشكلات على الارتفاع في السنة الأولى من الحياة:

خلال السنة الأولى من العمر، يجب على الأطفال رؤية طبيب الأطفال سبع مرات على الأقل لمراقبة النمو والصحة العامة.