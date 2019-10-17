الولادة تزيد النساء ذكاءً.. دراسة صادمة تكشف السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عادة ما يصاحب الحمل وفترة ما بعد الولادة العديد من الأعراض المؤرقة والمزعجة فيما يعد الأكثر شيوعًا منها هو النسيان وقلة التركيز، لكن على عكس الفكرة الشائعة التي تشير إلى أن الحمل أو الولادة يؤثران سلبًا على دماغ المرأة، فقد كشفت دراسة حديثة عن مفاجأة بهذا الخصوص.

الدراسة التي أُجريت في جامعة أوسلو في النرويج، تكشف أن الولادة تجعل السيدات أكثر ذكاءً لاحقًا، وفقًا للصحيفة البريطانية "ديلي ميل".

ودرس الباحثون فحصوات دماغ أكثر من 12 ألف سيدة يبلغ متوسط أعمارهن 54 عامًا بينهن أكثر من 9500 أم، وحللوا أدمغة المشاركات بناء على كمية المادة الرمادية في الدماغ، بالإضافة إلى المناطق المهمة للذاكرة مثل المنطقة المعروفة باسم "قرن آمون".

وكشفت النتائج أن أدمغة الأمهات كانت أكثر شبابًا من الناحية البيولوجية بنحو 6 أشهر مقارنة بأدمغة المشاركات اللاتي لم يسبق لهن الإنجاب؛ ما يعكس التغييرات طويلة المدى في الدماغ التي تحدث بسبب الحمل والولادة.

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وأوضح الباحثون أيضًا أن كمية المادة الرمادية في أدمغة المشاركات الأمهات كانت أفضل من الأخريات، كما لوحظ تحسن صحة المناطق الهامة للذاكرة؛ ما يعزز القدرات الذهنية بعد الولادة.

وكشف الخبراء أن النتائج المذهلة ترتبط بالأستروجين الذي يعد من هرمونات الحمل الأساسية ويساعد أيضًا في تعزيز مناعة الحامل.

وتعليقًا على النتائج، قالت رئيسة الدراسة "آن ماري": "تكشف نتائج دراستنا أن الولادة لها آثار إيجابية على السيدات وعلى المدى الطويل، والتي ترتبط بحقيقة أن الهرمونات أو العوامل المرتبطة بالحمل والولادة، يكون لها تأثيرٌ وقائيٌ ضد شيخوخة الدماغ".