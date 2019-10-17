شكرا لقرائتكم قيس سعيد رئيسا لتونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أعلن التلفزيون الحكومي التونسي فوز المرشح الرئاسي قيس سعيّد برئاسة تونس بحصوله على أكثر من 75 في المئة من الاصوات
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