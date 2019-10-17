صحة ورشاقة

قيس سعيد رئيسا لتونس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم قيس سعيد رئيسا لتونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

أعلن التلفزيون الحكومي التونسي فوز المرشح الرئاسي قيس سعيّد برئاسة تونس بحصوله على أكثر من 75 في المئة من الاصوات

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قيس سعيد رئيسا لتونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا