اختبار تذوق الأطعمة منتهية الصلاحية قد يقودك للمستشفى.. احذري هذه الأخطاء البسيطة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قد لا تكترث كثير من ربات البيوت بمسألة سلامة الغذاء، لكنك يتعين عليك أن تعلمي أنَّ وقوعك ببعض الأخطاء الشائعة البسيطة في مطبخك قد يقودك وأفراد أسرتك إلى المستشفى.

وفيما يلي قائمة بأبرز أخطاء سلامة الغذاء التي يجدر بك الانتباه إليها:

إجراء اختبار تذوقٍ للطعام

وهو ما تفعله بعض النساء عندما تشتبهن في انتهاء صلاحية أحد الأطعمة، حيث تقمن باختبار طعمه، وهو ما لا ينصح به على الإطلاق، ويفضل التخلص من هذا الطعام على الفور لتفادي تعرضك لأي خطر نتيجة لذلك؛ لأن الطعام منتهي الصلاحية يكون تالفًا وربما يحتوي على بكتيريا ضارة.

إذابة الأطعمة المثلجة على الرف

وهو ما سيسمح بوصول المنتج الغذائي لدرجات حرارة تتراوح من 40 لـ 140 درجة فهرنهايت (وهو النطاق الذي يعتبر نطاقًا خطرًا)؛ إذ تتكاثر مسببات الأمراض في هذا النطاق بسرعة كبيرة؛ ما يتسبب في حدوث الأمراض التي يمكن أن تنقلها الأغذية، وهو ما يجب الانتباه إليه تمامًا.

عدم طهي اللحوم/ الدواجن بالقدر الكافي أو المطلوب



لقد ثبت أن القيام بذلك قد يسهم في انتقال التلوث والأمراض بشكل خطير؛ إذ قد يؤدي لانتقال الاي كولاي، السالمونيلا واللستيريا، ولهذا يوصى بطهي تلك المصادر البروتينية بشكل جيد للغاية.

عدم غسل اليدين

وهي خطوة هامة وضرورية لاسيما عند تناول أي نوع من أنواع الأطعمة لأن عدم غسل يديك جيدًا قبلها قد يتسبب في نقل عدد كبير من البكتيريا بكل مكان، لذا تأكدي من غسلهما بالماء والصابون قبل لمس أي طعام بـ 20 ثانية.

عدم تغيير الفوط أو القطع الإسفنجية الخاصة بالتنظيف

وهو خطأ قد تقع به كثير من ربات البيوت، لكن بمجرد ملاحظتك بدء انبعاث رائحة من تلك الأدوات، يجب على الفور البدء في تغييرها، كما يوصى بوضع هذه الأدوات في مكان جاف بعد استخدامها.

ترك الطعام الساخن يبرد

ولك سيدتي أن تعرفي أنكِ إذا تركتِ الطعام يبرد مدة ما بين ساعة لساعتين، قبل تناوله، فقد تتكاثر حينها البكتيريا وتبدأ في دخول "منطقة الخطر"، لذا ينصح إما بتناول الطعام أو حفظه في وعاء أو ثلاجة فور طهيه مباشرة.

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تناول عجينة الكعك

فتلك العجينة يدخل في تحضيرها البيض، والبيض لا يكون من الآمن تناوله إلا عند طهيه، ومن ثم فإن كنت تودين تناول تلك العجينة، فيمكنك تحضيرها من دون بيض أو التوجه لسوبر ماركت وشراء نوعية عجينة تكون صالحةً للأكل.

وضع لحم مطهي في طبق كان يوجد به لحم نيئ

والأفضل بالتأكيد هو استخدام طبق جديد ونظيف تمامًا عند الانتهاء من طهي اللحم والرغبة في تقديمه لأفراد أسرتك؛ إذ تكون هناك بعض أنواع البكتيريا بالأطباق التي كانت عليها اللحوم النيئة.

عدم شطف المنتجات الزراعية قبل تناولها

وهو ما يعرضنا لخطر الإصابة بالبكتيريا التي تأتي من التربة التي كانت تزرع بها تلك المحاصيل، لذا يتوجب غسلها جيدًا.

غسل الدجاج النيئ

وربما تظن أغلب السيدات أنَّ ذلك هو الإجراء الصحي المناسب، لكن الحقيقة أنّها بإقدامها على ذلك، فإنها تنشر الجراثيم من رش الماء على الدجاج إلى الحوض، لذا من الأفضل البدء في طهيها، وستتكفل الحرارة بقتل أي بكتيريا.

مكان وضع الطعام في الثلاجة

فلكِ أن تعلمي مثلاً أن أبواب الثلاجة هي أكثر الأماكن دفئًا؛ ما يجعلها أسهل مكان يمكن أن يفسد به الطعام المخزن، ومن ثم فإنَّ العناصر أو المواد التي يمكنها تحمل الحرارة مثل التوابل تعدُّ مثالية لتخزينها في الأبواب.

ويمكن وضع المشروبات، بقايا الوجبات، الأطعمة الجاهزة والأعشاب على الأرفف العليا، ووضع البيض، منتجات الألبان واللحم النيئ على الأرفف السفلى.

كما يمكن وضع الفواكه والخضر في أدراج الرف السفلي، وكذلك وضع الفواكه والخضر المجمدة، اللحوم، التورتيلا والخبز في الفريزر لضمان الحفاظ على الأطعمة.