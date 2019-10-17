علماء يُحذّرون من خطر تشكله لعبة أطفال تلقى رواجا في أرجاء العالم

حذر علماء من خطر تشكله لعبة أطفال تلقى رواجا في أرجاء العالم، كونها تخفي مخلوقات مميتة بالإضافة إلى احتوائها على أنواع خطيرة من البكتيريا التي تسبب العديد من الأمراض.

اكتشف علماء أن لعبة البطة المطاطية التي تتعرض دوما للبلل حيث يلعب بها الأطفال خلال الاستحمام، تخفي مخلوقات قد تكون مميتة.

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ويظهر مقطع فيديو لحظة فتح دمية لمشاهدة ما في داخلها، حيث ظهرت داخلها أوساخ سوداء، وأوضح العلماء أنهم عثروا على بكتيريا ضارة مثل "الإشريكية القولونية"، التي تعتبر بعض سلالاتها خطيرة، ويمكن أن تؤدي إلى إسهال دموي وتقيؤ.

وأضاف العلماء أنهم عثروا أيضا على بكتيريا "فيلقية"، التي تؤدي إلى الالتهاب الرئوي، مشيرين إلى أنهم وجدوا البكتيريا في كل 4 من أصل 5 دمى

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