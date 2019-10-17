إصدار طوابع جديدة بمناسبة عيد ميلاد الأميرة إليزابيث الثامن عشر

أعلنت بلجيكا عن إصدارها لطابع تذكاري جديدة بمناسبة عيد الميلاد الثامن عشر للأميرة إليزابيث (Crown Princess Elisabeth) ولية عهد بلجيكا والابنة الكبرى للملك فيليب (King Philippe of Belgium) ملك بلجيكا وزوجته الملكة ماتيلد (Queen Mathilde of Belgium). وطبقا للتقارير المنشورة فإن الطابع التذكاري الجديد تظهر فيه صورة للأميرة إليزابيث بفستان أنيق من الدانتيل من ماركة " Kooples" وهي صورة التقطها لها والدها ملك بلجيكا في حديقة قلعة لايكن الملكية (Castle of Laeken) في العاصمة البلجيكية بروكسيل. قد يهمك أيضاً : الملكة ماتيلدا عرابة طفلة سابعة لبلجيكي من أصل جزائري Advertisements ملكة بلجيكا تتألق بإطلالة رائعة في "بينالي البندقية"

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