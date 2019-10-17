صحة ورشاقة

10 جينات فى الجسم مرتبطة بالإصابة بـ" الشيزوفرانيا"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 جينات فى الجسم مرتبطة بالإصابة بـ" الشيزوفرانيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف الباحثون العامون بجامعة هارفارد وماساتشوستس 10 جينات مرتبطة بمخاطر الشيزوفرانيا العالية يرمز اثنان من تلك الجينات إلى بروتين يتيح لخلايا الدماغ "التحدث" مع بعضها البعض بشكل فعال.

32d456ac50.jpg

ويعتقد العلماء أنهم سيجدون العديد من الجينات مما يساعد فى وجود طرق علاجية جديدة فعالة لمرض الفصام، وفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل البريطانية".

وجد الباحثون في مستشفى ماساتشوستس العام وكلية الطب بجامعة هارفارد أن المخاطر قد ارتفعت عندما تعطلت أجزاء الحمض من النووي (DNA) خاصة البروتينات التي تساعد خلايا الدماغ على التواصل بفعالية .

Advertisements

الفصام هو حالة نفسية معقدة ومتغيرة، ويأمل العلماء أن يساعد تحديد عوامل الخطر الوراثية والبيئية المعنية على تصميم علاجات أفضل.

14ac52d306.jpg

و قام علماء جامعة هارفارد بتحليل الحمض النووي لـ 125،000 شخص وحددوا 10 جينات  بما في ذلك مفتاحان لكيفية تواصل خلايا الدماغ  يقولون إنهم يثيرون بشكل كبير مخاطر الإصابة بالفصام.

وعلى الرغم من أن العلاج بالعقاقير المضادة للذهان يمكن أن يكون فعالًا جدًا ، فقد ارتبطت سنوات استخدامه أيضًا بمضاعفات الاصابة بالضمور.

لذا فإن تطوير عقاقير جديدة لعلاج مرض انفصام الشخصية يمكن أن يؤدي إلى تحسينات كبيرة في حياة مرضى هذا المرض النفسى .  

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 10 جينات فى الجسم مرتبطة بالإصابة بـ" الشيزوفرانيا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

قد تقرأ أيضا