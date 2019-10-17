شكرا لقرائتكم خبر عن أضعاف سعر التصنيع.. كم تربح آبل في أحدث أجهزتها؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هل فكرت يوما في التكلفة الحقيقية التي تتحملها شركة «أبل» لتصنيع هواتفها الذكية؟ هذا الرقم الذي لا يعلمه الكثيرون بات يمكن حسابه بدقة، لا سيما في النسخ الحديثة من أجهزة الشركة الأميركية العملاقة، وفقًا لموقع «سكاي نيوز».

باختصار، تربح «أبل» من أي مشتر لهاتف «آيفون 11 برو ماكس»، أعلى أجهزة الشركة سعرا، ما يصل إلى الضعفين أو يزيد، ولكن كيف تفعل ذلك؟ وما هي التكلفة الحقيقية للهاتف بكل ما يحتويه من تجهيزات وقطع وغير ذلك؟.

وفقا للمعلومات المتاحة، فإن عشاق هواتف «أبل» ينفقون ما بين 1249 و1449 دولار على هاتف «آيفون 11 برو ماكس» الذي صدر قبل أسابيع، لكن تقريرا جديدا وجد أن عملاق التقنية، الذي يتخذ من كوبرتينو في كاليفورنيا مقرا له، ينفق نحو ثلث هذا المبلغ فقط لتصنيع الجهاز.

وتتكلف «أبل» لتصنيع «آيفون 11 برو ماكس»، على وجه التحديد، 490.5 دولار بالتمام والكمال، وهذا المبلغ لا يشمل الشحن وأجور الأشخاص الذين يتعاملون مع التجميع وتكاليف الخدمات المجانية مع كل «آيفون»، مثل مزامنة «أبل كير» و«آي كلاود»، وفقا لتحقيق أجرته شركة «تيك إن سايتس» بالتعاون مع «إن بي سي نيوز».

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ووفق للشركة، فإن أغلى قطعة موجودة في هذا الطراز من هواتف أبل الذكية، هي الكاميرا المصممة خصيصا لهذا الهاتف، نظرا لقدراتها المذهلة، حيث يصل سعرها وحدها إلى 73.50 دولار.

أما ثاني أغلى القطع في الهاتف هو شاشة «سوبر ريتنا أكس دي آر» بحجم 6.5 بوصة، التي يقدر سعرها بنحو 66.50 دولار، بينما تبلغ تكلف رقاقة «إيه 13 بيونيك» القوية من «أبل» 64 دولارا.

وبذلك فإن إجمالي سعر هذه القطع الثلاث يصل إلى 204 دولارات، فيما يبلغ إجمالي سعر باقي القطع والمكونات نحو 286.5 دولار.

لكن، رغم أن «أبل» قد تحقق أرباحا ضخمة من وراء بيع هواتف «آيفون 11 برو ماكس»، فإنها تعتبر أحد أفضل الهواتف الذكية في السوق بحسب «تقارير المستهلك»، إذ كشف تقرير سابق للمؤسسة أن «آيفون 11 برو» و«آيفون 11 برو ماكس» لديهما أفضل الكاميرات وأسرع المعالجات.

وزودت «أبل» هذا الطراز من الهواتف ببطارية تدوم حوالي 40.5 ساعة، وهي بذلك تتغلب، ولأول مرة، على كل من هواتف «سامسونغ» و«غوغل».

وبالإضافة إلى إطالة عمر البطارية، أجرت «أبل» أيضا تحسينات على تقنية الشحن الخاصة بها، حيث يتضمن كلا الجهازين شاحنا بقوة 18 وات مع «آيفون 11 برو» و«آيفون 11 برو ماكس»، مما يساعد على اكتمال شحن البطارية بصورة أسرع بنسبة 100%.