فتاة عشرينية تستخدم حيلة لإخفاء إصابتها بالصلع أمام حبيبها

أقدمت فتاة عشرينية على إخفاء سر عن حبيبها لمدة ستة أشهر، خوفا من أن يتركها.

واضطرت آبي أندرو والبالغة من العمر 24 عاما، على النوم بشعرها المستعار لمدة ستة أشهر لإخفاء إصابتها بالصلع.

وبدأ شعر أندرو بالتساقط عندما كان عمرها عامين، حينها اعتقد الأطباء أنها مصابة بمرض الثعلبة البؤرية، ومع تقدمها بالعمر توسعت مساحة الصلع أكثر فأكثر. هذا الأمر جعلها تخجل من مغادرة المنزل، إلى أن اشترت باروكة الشعر المستعار، وفقا لصحيفة "ذا صن".

أقرأ أيضًا:

وتحدثت الفتاة عن معاناتها وعدم ركوبها لعبة "الأفعوانية" في مدينة الملاهي خوفا من أن يطير شعرها المستعار وينكشف أمرها.

وقررت كشف سرها ليس له فقط بل للعالم أجمع، فنشرت صورها من دون الشعر المستعار في صفحتها بشبكة "فيسبوك" واعترفت أنها تعاني من مرض الثعلبة البؤرية.

Advertisements

وتضيف أندرو لم تفزع صورتي من دون الشعر المستعار الشاب. وقد فوجئت بأن الكثيرين لم يهتموا للأمر، وتضيف على موقعها، "يبدو أن الحياة قصيرة جدا لكي يقلق الإنسان من فقدان الشعر".

وبدأت أندرو بدعم جميع من يعاني من مشكلة مماثلة على صفحاتها في شبكات التواصل الاجتماعي.

وقد يهمك أيضًا: