شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن أن تسبب أمراض الأنف والحنجرة الإصابة بالدفتيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بعض الأبحاث أن الخناق أو ما يعرف باسم الدفتيريا يصيب عادة الأطفال دون سن 15 عامًا، وتعتبر الأعراض الأولية والبرد أولى علامته، ومع ذلك ، إذا لم تتم معالجته في الوقت المحدد، فقد يصبح أيضًا سببًا للانهيار العصبي وفشل القلب.

الخناف أو الدفتيريا هي عدوى بكتيريةـ تصيب عادة الأغشية المخاطية للأنف والحنجرة، بسبب هذه العدوى البكتيرية، تنشأ مشاكل مثل التورم في الحلق والحمى وصعوبة البلع.

تعتبر الدفتيريا مرضًا معديًا، أي أنه يمكن أن ينتشر من شخص لآخر، هذا المرض ناجم عن البكتيريا والكائنات الحية الدقيقة ، والتي تعرف باسم الدفتريا الخناق، وعلى الرغم من أن العديد من الأسباب الأخرى يمكن أن تكون مسئولة عنها، فإن هذا يحدث فقط في حالات نادرة، هذه البكتيريا تنتج أنواع معينة من السموم ، والتي تسبب العديد من المشاكل الصحية.

البحوث المدعومة من الدراسة

وفقًا للدراسات المختبرية المنشورة في موقع " medscape "، يتم تشخيص مرضى الدفتيريا عن طريق أخذ عينات من الحلق والأنف لتحليلها كما يتم أيضا أخذ عينات من تحت الغشاء ومن الأنف والحنجرة، وبما أن هذه الحالة شائعة بين الأطفال ، فمن الضروري تشخيص المرض في الوقت المناسب لتلقي العلاج في الوقت المناسب.

التطعيم ضد الدفتيريا

التطعيم يمكن أن يحمي الطفل من مرض الدفتيريا، ويشمل التطعيم الروتيني لقاح DPT (الدفتيريا والسعال الديكي والسعال الديكي والكزاز)، حيث تكون الجرعة الأولى للطفل فى سن العام، ويتبع هذا اللقاح آخر في سنة ونصف من العمر واللقاح الخامس في سن 4، ومن غير المرجح أن يحدث الخناق بعد التطعيم. لا يظل لقاح الخناق الذي يُعطى للأطفال فعالاً لأكثر من 10 سنوات، لذلك ، ينبغي إعطاء الأطفال لقاح الدفتيريا مرة أخرى في سن 12 عامًا.

التغذية أثناء الدفتيريا

قد يستغرق علاج الدفتريا وقتًا طويلاً، ويمكن أن توفر الاحتياطات اللازمة والعلاجات المنزلية راحة ملحوظة لمرضى الدفتيريا.

من الضروري إجراء بعض التغييرات الغذائية أثناء الخضوع للعلاج لربط عملية الشفاء، وقد اشمل بعض المجموعات الغذائية التي يجب تناولها أثناء تناول دواء الدفتيريا:

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الحليب.

العصائر غير الحمضية.

الأطعمة في أشكال شبه صلبة مثل الأرز المسحوق والمواد الباردة مثل الآيس كريم.

الخضروات لتعزيز صحة الأمعاء.

الثوم لأنه يقلل بشكل طبيعي من التهاب في الجسم.

اما الأطعمة التي يجب تجنبها أثناء علاج الدفتيريا:

ابتعد عن الطعام الحار لأنه قد يزيد من التهاب الحلق.

الابتعاد عن الاطعمة المقلية والأطعمة الدهنية لأنها تستغرق وقتا أطول فى الهضم وتترك وراءها آثار للزيوت.

يعتبر الكحول عائق في علاج الدفتيريا لأن يؤثر على معظم الأدوية.

العلاجات المنزلية البسيطة

فيما يلي بعض العلاجات المنزلية البسيطة التي يمكن أن تحاول تجنب أو تعزيز علاج الدفتيريا: