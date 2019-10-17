ريماس منصور تردُّ على انتقادات نفخ شفتيها لتُصبح مثل "القلب"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرجت الفنانة السعودية ريماس منصور لتردّ على حملة الانتقادات التي طالتها على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب خضوعها لعملية تجميل في شفتيها.
وقالت منصور في فيديو عبر حسابها على "سناب شات" إنها تلجأ لعمليات الحقن التجميلية "كونتور" لأن شفتيها كبيرة بالفعل وتحتاج لتحديد لتُصبح مثل القلب بحسب قولها.
وأوضحت الفنانة أن ذوات الشفاه الممتلئة يحتاجون لعمل "كونتور"، أما ذوات الشفاه الصغيرة يلجأنَ للفيلر لتعبئتها وتضخيمها أكثر.
وحظي الفيديو بتفاعل واسع بين المتابعين الذين عادوا وانتقدوا الفنانة على تبريرها، كما وصفوا ما فعلته بأنه "تخريب" لشكلها، وِأشاروا إلى أن نتيجة العملية سيئة.
يُذكر أن آخر ظهور للفنانة ريماس منصور كان في حفل صنّاع الترفيه في الرياض، الأحد الماضي، وسط الفنانين ناصر القصبي وعبدالله السدحان وعدد من نجوم الخليج والوطن العربي.
كانت هذه تفاصيل خبر ريماس منصور تردُّ على انتقادات نفخ شفتيها لتُصبح مثل "القلب"! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.