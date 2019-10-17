ريماس منصور تردُّ على انتقادات نفخ شفتيها لتُصبح مثل "القلب"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرجت الفنانة السعودية ريماس منصور لتردّ على حملة الانتقادات التي طالتها على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب خضوعها لعملية تجميل في شفتيها.

وقالت منصور في فيديو عبر حسابها على "سناب شات" إنها تلجأ لعمليات الحقن التجميلية "كونتور" لأن شفتيها كبيرة بالفعل وتحتاج لتحديد لتُصبح مثل القلب بحسب قولها.

وأوضحت الفنانة أن ذوات الشفاه الممتلئة يحتاجون لعمل "كونتور"، أما ذوات الشفاه الصغيرة يلجأنَ للفيلر لتعبئتها وتضخيمها أكثر.

وحظي الفيديو بتفاعل واسع بين المتابعين الذين عادوا وانتقدوا الفنانة على تبريرها، كما وصفوا ما فعلته بأنه "تخريب" لشكلها، وِأشاروا إلى أن نتيجة العملية سيئة.

يُذكر أن آخر ظهور للفنانة ريماس منصور كان في حفل صنّاع الترفيه في الرياض، الأحد الماضي، وسط الفنانين ناصر القصبي وعبدالله السدحان وعدد من نجوم الخليج والوطن العربي.