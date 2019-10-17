صحة ورشاقة

الاكتئاب والتوتر قد يؤثران على صحة القلب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة قادتها الدكتورة "أنجيلا راو" الأستاذ فى جامعة "سيدنى" للتكنولوجيا فى أستراليا أن القلق قد يؤدى إلى حدوث أمراض قلبية.

وقد تابع الفريق البحثى ما يقرب من 4800 مريض يخضعون لإعادة تأهيل القلب فى مستشفيين فى سيدنى بين عامى 2006 و2017، ما بين الاكتئاب الشديد أو القلق أو التوتر على التوالى.

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وظهر أن المرضى الذين يعانون من الاكتئاب المعتدل أو القلق الذين أتموا بالفعل إعادة تأهيل القلب لم يكن لديهم تحسنا كبيرا فى ظروف الصحة العقلية.

وقالت "راو"، فى بيان صحفى، "مرضى القلب المصابون بالاكتئاب أكثر عرضة للإحباط واليأس مما يقلل من قدرتهم على معالجة أمراضهم"، وأشار الباحثون إلى أن الناجين من الأزمة القلبية يجب أن يتلقوا دعماً للإقلاع عن التدخين وممارسة النشاط البدنى وتحسين عاداتهم الغذائية وتقليل الإجهاد والسيطرة على ضغط الدم والكوليسترول، وكل ذلك يمكن تحقيقه من خلال إعادة تأهيل القلب.

وأضاف الباحثون "يمكن أن يضعف الاكتئاب النوايا الإيجابية لممارسة حتى عند تلقى الدعم من المهنيين الصحيين وإدراكهم للفوائد".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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