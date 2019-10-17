شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نيله شهرة غير عادية.. الطفل اليمني بائع الماء في خلاف مع والده لهذا السبب والان مع التفاصيل
وجد الطفل عمر أحمد صاحب الصوت الشجي، النعروف بـ"بائع الماء" نفسه على مواجهة مع والده في المحكمة بعد رفضه الموافقة على سفره إلى لبنان إلا بعد دفع مبلغ مالي.
الطفل عمر الذي يبيع عبوات المياه في شوارع صنعاء اشتهر مؤخرا بعدما انتشار مقاطع له وهو يغني بصوت يكشف عن موهبة في وقت تعاني فيه اليمن من حرب فرضت على المواطنين في البلاد أوضاعا معيشية صعبة.
ولاقت المقاطع المصورة لعمر (8 أعوام) الذي أطلق عليه اسم "بائع الماء" استحسانا على الإنترنت من المستخدمين وحتى ملحنين، إذ عرض عليه الملحق صبحي محمد إطلاق إنتاج أغنية له وفيديو مصور لها.
ويتواجه بائع الماء الذي يعيش مع والدته وجها إلى وجه مع والده في دعوى لإجباره على السماح لأبنه بالسفر، وفق وسائل إعلام محلية.
ووجه الطفل عمر رسالة إلى والده في تغريدة على تويتر وقال فيها "أتمنى أن توافق على سفري".
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