ميغان ماركل والأمير هاري يؤكدان أن شعر طفلهما أرشي أحمر اللون

كشف الأمير هاري (Prince Harry) وزوجته ميغان ماركل (Meghan Markle) دوقة ساسيكس، عن معلومات جديدة بشأن طفلهما أرشي (Archie) الذي يبلغ من العمر 5 أشهر، ولقد تحدث الزوجان عن ذلك في أولى مهماتهما الرسمية المشتركة منذ عودتهما من إفريقيا وهي حضور حفل جوائز WellChild لعام 2019 والذي أقيم مساء يوم الثلاثاء 15 أكتوبر/تشرين أول 2019 في فندق رويال لانكستر في وسط العاصمة البريطانية لندن.

الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل تحدثا عن ذلك خلال حوار لهما مع الطفلة ميلي ساذرلاند (Milly Sutherland) 11 عام ووالدتها أنجيلا ساذرلاند (Angela Sutherland) 50 عام، في حفل استقبال حفل جوائز WellChild لعام 2019، وطبقا لما قالته ميلي ووالدتها في وقت لاحق خلال حوار لهما مع وسائل الإعلام، فإن ميغان ماركل قالت لهما إنها اصطحبت طفلها أرشي لأحد فصول اللعب المخصصة للأطفال الصغار في وندسور، للمرة الأولى منذ عدة أيام، وقالت إن أرشي قضى وقت رائع هناك.

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خلال حوار الأمير هاري وميغان ماركل، أكد الزوجان الملكيان صحة ما قيل عن أن شعر أرشي أحمر اللون مثل شعر والده، وكان ذلك خلال حوار مازح بين الزوجين الملكيين وميلي ووالدتها سئلا فيه الزوجين عن صحة ما يقال عن أن أرشي لديه شعر أحمر مثل والده الأمير هاري، وهو ما أجابت عليه ميغان قائلة إن أرشي لديه بالفعل شعر أحمر ويمكن ملاحظة ذلك من حاجبيه، ميغان قالت أيضا إن زوجها قال إن شعر طفلهما أرشي قليل للغاية بالنسبة لطفل يبلغ من العمر 5 أشهر، إلا أنها أخبرته بأنها قابلت أطفال لديهم نفس كمية الشعر أو أقل من نفس عمر طفلهما، في فصل اللعب المخصص للأطفال والذي اصطحبت إليه طفلهما مؤخرا.

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