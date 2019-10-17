ملكة بريطانيا ودوقة كورنوال تشهدان قداس احتفالي في دير "وستمنستر"

حضرت الملكة إليزابيث الثانية (Queen Elizabeth II) ملكة بريطانيا وكاميلا دوقة كورنوال (Duchess of Cornwall) وزوجة الأمير تشارلز (Prince Charles) ولي عهد بريطانيا، قداس احتفالي أقيم في دير وستمنستر في يوم الثلاثاء والموافق ليوم 15 أكتوبر 2019 بمناسبة الذكرى السنوية 750 لإعادة بناء دير وستمنستر.

وجاء ظهور الملكة ودوقة كورنوال معا لأول مرة منذ العودة من العطلة الصيفية في بالمورال، يشار أنه وفي مثل ذلك اليوم، منذ 750 عام، وتحديدا في يوم 13 من أكتوبر 1269، أعيد بناء دير وستمنستر الحالي للمرة الثالثة، بحضور هنري الثالث (Henry III) ملك بريطانيا آنذاك، ليكون بديلا لدير وستمنستر الذي أعيد بنائه في للمرة الثانية في عصر إدوارد المعترف (Edward the Confessor) في يوم 28 ديسمبر 1065.

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