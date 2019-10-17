ظهور حالتين من حمى النزيف في انواذيبو شمال موريتانيا

شبه استنفار يشهده اليوم الأربعاء ، مستشفى إختصاصات محلي “طب كوبا” بمدينة انواذيبو شمال موريتانيا ، بعد ان أثبتت الفحوص الطبية التى خضع لها مريض واحد على الأقل انتشار فيروس “حمى النزيف” فى دم المعني.

وحسب مصدر بدأ المستشفى المذكور فى عزل حالات أخرى يشتبه بإصابتها بالفيروس القاتل.

ويتسبب فى هذا المرض، عدد من الفيروسات الرملية ( حمى لاسا وحمى جونين وحمى ماتشوبو)، والفيروسات البنياوية( حمى القرم- النزفية، حمى الوادي المتصدع النزفية والفيروسات الخيطية (الإيبولا وماربورغ) والفيروسات المصفّرة (الحمى الصفراء وحمى الضنك وحمى أومسك النزفية و داء غابة كياسانور).

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ويعرف عن الحمى النزفية الفيروسية بأنها واحدة من أخطر الأمراض المعدية حيث تتعارض مع قدرة الدم على التجلط، ويمكن لها أيضًا إتلاف جدران الأوعية الدموية الصغيرة، مما يتسبب في تسريبها، ويمكن أن يتراوح النزيف الداخلي الناتج ما بين طفيف نسبيًا إلى مهدد للحياة قاتل

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