دراسة تُوضِّح فائدة القهوة في مكافحة النوع الثاني من مرض السكري

اكتشف علماء جامعة إيلينوي في أوربانا شامبين في الولايات المتحدة، أن قشور القهوة وقشور بذورها تحتوي على مركبات الفينول المفيدة في مكافحة السمنة والنوع الثاني من مرض السكري.

ويفيد موقع MedicalXpress بأن الباحثين استعرضوا كيف انخفضت عملية الالتهابات عند معالجة الخلايا الدهنية للفئران بمستخلص قشور القهوة، فقد قام اثنان من مركبات الفينول غير السامة للجسم -حمض البروتوكتيك وحمض الغال- بتحسين حساسية الأنسولين وعملية امتصاص الغلوكوز.

وتسهم الخلايا الضامة والخلايا الشحمية في الإجهاد التأكسدي واضطراب عملية امتصاص الغلوكوز، عند وجود الالتهابات المرتبطة بالسمنة، ما يفاقم الحالة أكثر. وزرع الباحثون كلا النوعين من الخلايا معا لتتبع كيف تتفاعل مع بعضها. وعولج نبيت الخلايا بمستخلصين وخمس مركبات الفينول.

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اتضح من هذه العملية أن حمض البروتوكتيك وحمض الغال يمنعان تراكم الدهون البيضاء في الخلايا الشحمية عن طريق تحفيز عملية تحلل الدهون، وتتشكل في نفس الوقت خلايا الأنسجة الشحمية البنية، التي تنتج الحرارة من خلال حرق الدهون. ومع نمو الخلايا الشحمية تبدأ الخلايا البلعمية في إفراز عوامل الالتهابات وتخفيض عدد الميتاكوندرا في الخلايا الدهنية، ما يمنع تحلل الدهون. من جانبها توقف مركبات الفينول تأثير خلايا المناعة في الخلايا الدهنية.

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