تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير حمام مشوي بالبرتقال



المقادير

2 زوج حمام

1 حبة بصل مفروم

2 معلقة كبيرة بشر برتقال

نصف كوب عصير برتقال

3 معلقة كبيرة صلصة طماطم

3 معلقة كبيرة زيت

2 معلقة صغيرة ملح

1 معلقة صغيرة فلفل أسود

1 معلقة صغيرة بودرة ثوم

1 معلقة صغيرة بودرة بصل

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خطوات التحضير

يغسل الحمام جيداً، ويدعك بالملح والدقيق، ثم يشطف.

يفتح الحمام من الظهر بحيث يصبح مفتوح تماماً.

يوضع البصل في وعاء، ويضاف إليه بشر البرتقال والصلصة، وتقلب جيداً.

يتبل بالملح والفلفل الاسود والبصل البودرة والثوم البودرة، ويقلب.

يضاف إليه الزيت وعصير البرتقال، ويقلب مرة أخرى.

يدعك الحمام من الداخل والخارج بالتتبيلة، ويوضع في الثلاجة لمدة لا تقل عن 4 ساعات.

تخرج من الثلاجة، وتترك حتى تاخذ درجة حرارة الغرفة.

توضع على الشواية مع مراعاة أن تكون مفرودة، ويضغط عليها حتى لا تنكمش.

تقلب على الجانبين حتى يحمر وينضج.

يرفع من على الشواية، ويوضع في الطبق.

يقدم ساخن.