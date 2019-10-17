تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير ديك رومي روستو بالتفاح والبرتقال

المقادير

ليمونة

المقادير

1 ديك رومي وسط

ربع كوب خل

ليمونة

نصف كوب دقيق

2 ملعقة ملح

2 حبة بصل مفروم

5 فصوص ثوم مهروس

4 معلقة كبيرة

صلصة طماطم

2 معلقة كبيرة زعتر

2 معلقة كبيرة روز ماري

4 معلقة كبيرة صويا صوص

4 معلقة كبيرة زيت ذرة

التتبيلة:

1 معلقة كبيرة فلفل أسود حب

1 معلقة كبيرة كزبرة

2 حبة بصل مقطع

3 حبة جزر مقطع

2 عود قرفة خشب

قرنفل

ورق لورا

حبهان "هيل"

ليمون ناشف

الحشو:

3 حبة تفاح أخضر شرائح

2 حبة برتقال شرائح

2 حبة جزر مبشور

4 عيدان كرات مقطع

4 عيدان كرفس مفروم

4 فصوص ثوم صحيح

توبينج:

2 معلقة كبيرة زعتر

2 معلقة كبيرة روز ماري

3 معلقة كبيرة عسل أبيض

3 معلقة كبيرة صلصة طماطم

ملح

فلفل أسود

زيت

زبدة

خطوات التحضير

يغسل الديك الرومي بالملح والخل والليمون والدقيق، ثم يشطف جيداً، ويترك ليتخلص من الماء الزائد.

يوضع البصل المفروم في بولة، ويضاف إليه الزعتر والروز ماري والصويا صوص وصلصة الطماطم وزيت زيتون، وتخلط جيداً.

يدعك الديك الرومي بهذه التتبيلة من الداخل والخارج جيداً.

توضع شرائح التفاح في بولة غويطة، ويضاف إليه شرائح البرتقال والكرات والكرفس والجزر والثوم، وتخلط جيداً.

يتبل الخليط بالملح والفلفل الاسود، ويقلب مرة أخرى.

يحشى الديك الرومي بالخليط، مع الضغط حتى تصل الحشوة إلى كل الأجزاء الداخلية.

يوضع البصل المقطع في صينية، ويضاف إليه الجزر والكرفس والكرات وورق لورا والملح والفلفل الأسود والقرفة والليمون الناشف والحبهان.

يوضع الديك الرومي في الصينية، ويضاف إليه ماء مغلي.

يسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

يوضع الديك الرومي في الفرن لمدة 30 دقيقة.

يوضع الزعتر في بولة، ويضاف إليه الروز ماري والعسل والصلصة والزيت والزبدة، ويخلط جيداً.

يتبل الخليط بالملح والفلفل الاسود ويقلب مرة أخرى.

يخرج الديك الرومي من الفرن، ويدهن بخليط الزعتر والعسل، ويدخل الفرن مرة اخرى لمدة 3 ساعات، مع ضرورة إضافة الماء في الصينية من وقت لآخر.

يخرج من الفرن، ويوضع في الطبق.

نصف كوب دقيق

2 ملعقة ملح

2 حبة بصل مفروم

5 فصوص ثوم مهروس

4 معلقة كبيرة صلصة طماطم

2 معلقة كبيرة زعتر

2 معلقة كبيرة روز ماري

4 معلقة كبيرة صويا صوص

4 معلقة كبيرة زيت ذرة

التتبيلة:

1 معلقة كبيرة فلفل أسود حب

1 معلقة كبيرة كزبرة

2 حبة بصل مقطع

3 حبة جزر مقطع

2 عود قرفة خشب

قرنفل

ورق لورا

حبهان "هيل"

ليمون ناشف

الحشو:

3 حبة تفاح أخضر شرائح

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2 حبة برتقال شرائح

2 حبة جزر مبشور

4 عيدان كرات مقطع

4 عيدان كرفس مفروم

4 فصوص ثوم صحيح

توبينج:

2 معلقة كبيرة زعتر

2 معلقة كبيرة روز ماري

3 معلقة كبيرة عسل أبيض

3 معلقة كبيرة صلصة طماطم

ملح

فلفل أسود

زيت

زبدة





خطوات التحضير

يغسل الديك الرومي بالملح والخل والليمون والدقيق، ثم يشطف جيداً، ويترك ليتخلص من الماء الزائد.

يوضع البصل المفروم في بولة، ويضاف إليه الزعتر والروز ماري والصويا صوص وصلصة الطماطم وزيت زيتون، وتخلط جيداً.

يدعك الديك الرومي بهذه التتبيلة من الداخل والخارج جيداً.

توضع شرائح التفاح في بولة غويطة، ويضاف إليه شرائح البرتقال والكرات والكرفس والجزر والثوم، وتخلط جيداً.

يتبل الخليط بالملح والفلفل الاسود، ويقلب مرة أخرى.

يحشى الديك الرومي بالخليط، مع الضغط حتى تصل الحشوة إلى كل الأجزاء الداخلية.

يوضع البصل المقطع في صينية، ويضاف إليه الجزر والكرفس والكرات وورق لورا والملح والفلفل الأسود والقرفة والليمون الناشف والحبهان.

يوضع الديك الرومي في الصينية، ويضاف إليه ماء مغلي.

يسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

يوضع الديك الرومي في الفرن لمدة 30 دقيقة.

يوضع الزعتر في بولة، ويضاف إليه الروز ماري والعسل والصلصة والزيت والزبدة، ويخلط جيداً.

يتبل الخليط بالملح والفلفل الاسود ويقلب مرة أخرى.

يخرج الديك الرومي من الفرن، ويدهن بخليط الزعتر والعسل، ويدخل الفرن مرة اخرى لمدة 3 ساعات، مع ضرورة إضافة الماء في الصينية من وقت لآخر.

يخرج من الفرن، ويوضع في الطبق.

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