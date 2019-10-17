تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير رولات الجمبري الحارة بالشيدر و الليمون

القاهرة - لايف ستايل

المقادير 1/4 كيلو جمبري

جبن شيدر ، شرائح

عجينة باف باستري

ملح

شطة

1 ثمرة ليمون معصورة خطوات التحضير Advertisements تبلي الجمبري بالملح و الشطة و الليمون برفق ثم اتركيه لمدة 30 دقيقة حتى يتشرب من التتبيلة.

قطعي العجين الى شرائح طولية قم ضعي شريحة من الجبن ثم كمية مناسبة من الجمبري.

سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ضعي الرولات في الفرن حتى تنضج. قد يهمك أيضاً :

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