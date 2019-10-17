تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير رولات الجمبري الحارة بالشيدر و الليمون

القاهرة - لايف ستايل

المقادير 10 رغيف عيش بلدي

1 كيلو لحم مفروم

1/2 كيلو بصل مبشور

1 قرن فلفل حار مقطع

2 ثمرة فلفل الوان مفروم

ملح

فلفل اسود مطحون

قرفة

زنجبيل

3 ملعقة كبيرة سمن خطوات التحضير Advertisements في بولة كبيرة الحجم ضعي اللحم و البصل و الفلفل الحار و الفلفل الملون و قلبي.

تبلي اللحم بالملح و الفلفل و القرفة و الزنجبيل و قلبي جيدا حتى تمام الإختلاط.

قسمي مزيج اللحم على العيش البلدي بالتساوي و افرديه جيدا.

قومي بدهن العيش بالسمن من كلا الاتجاهين.

ضعي ورق فويل في صينية قابلة للاستخدام في الفرن ثم ضعي الحواوشي.

ضعي الصينية في الفرن و يقلب الحواوشي كل 10 حتى ينضج.

يقدم الحواوشي مع الطحينة و المخلل. قد يهمك أيضاً :

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