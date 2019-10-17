شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الأرتكاريا أو الطفح الجلدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض الشرى أو الارتكاريا هو عبارة عن طفح جلدى يسبب الحكة والاحمرار، ويأتى فى أحجام وأشكال مختلفة، ويمكن أن يظهر في أي مكان على الجسم في كل من البالغين والأطفال، وعلى الرغم من أنه يسبب الحكة والألم إلا إنه يمكن علاجه بسهولة، فى هذا التقرير نتعرف على مرض الشرى أو الأرتكاريا، وفقاً لموقع Doctor.



اعراض الارتكاريا

س: ما هي الأرتكاريا أو الشرى؟

هى حكة حمراء أو تورم في الجلد مع طفح جلدى يمكن أن يختلف في الشكل والحجم، قد يحدث بشكل متكرر أو مرة واحدة.

س: ما هو سبب الأرتكاريا؟

لا يوجد سبب واضح لحوالي 90 % من حالات الأرتكاريا، ومع ذلك، في بعض الأحيان من الممكن تحديد سبب الأرتكاريا ويبدو أن السبب الأكثر شيوعًا هو الحساسية من الأشياء التالية:

-نوع معين من الطعام الذي يسبب الحساسية مثل:البيض والمكسرات والفراولة والمأكولات البحرية.

- حبوب اللقاح أو الجراثيم الفطرية.

-الأدوية، والأكثر شيوعًا، الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية والمضادات الحيوية.

-لدغات الحشرات.

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-الالتهابات التي قد تسببها الفيروسات أو الطفيليات أو البكتيريا.

-التعرض للنباتات ، مثل نبات القراص.

-الاتصال بالحيوانات أو الكائنات ، مثل قنديل البحر.

-محفزات جسدية، مثل الشعور بالبرد أو الدفء، أشعة الشمس، الماء، التعرق.

-المواد ، مثل العطور والمواد الحافظة والأصباغ والنيكل أو القطران.

أثناء تفاعل الحساسية ، يتم إطلاق مادة كيميائية تسمى الهستامين بواسطة خلايا الجلد،الهستامين يجعل الأوعية الدموية تمددًا وتصبح أكثر نفاذية (تتسرب) بحيث يتسرب السائل إلى الجلد ويحدث الطفح الجلدى.



الارتكاريا

س: ما أعراض الأرتكاريا الحادة ؟

في حالات الأرتكاريا الحادة ، يبدأ الهجوم في غضون ساعة من التعرض لمسببات الحساسية، لذلك يكون من الممكن في كثير من الأحيان معرفة ما تسبب فيه.

سوف تظهر الأعراض في كل مرة يتعرض فيها الفرد لمسببات الحساسية الخاصة، تستمر غالبية الحالات الحادة 24 إلى 48 ساعة فقط و لا تزيد عن 6 أسابيع.

س : ما علاج الأرتكاريا؟

مضادات الهيستامين تعالج الأرتكاريا، حيث تخفف الحكة ، وتقلل من الطفح الجلدي، ويمكن الحصول عليها بشكل أقراص أو حقن، ومضادات الهيستامين التي تسبب النعاس تكون مفيدة في الليل ، إذا كان الشخص يعاني من مشكلة في النوم.