شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض تصيب العين بعد سن الـ50.. احذرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلما كبر الشخص يتعرض للعديد من الأمراض عندما يكون مهمل في صحته، وخاصة العين لأن جميع الأشخاص نجدهم يعانون من مشاكل بها دون علمهم بهذا الأمر، وخلال هذا التقرير سنتعرف على بعض الأضرار والأمراض التي تلحق بالعين بعد بلوغ سن الـ50، وذلك وفقا لموقع "webmed".

مما لاشك فيه أن التقدم في العمر من الأمور التي تطلب متابعة الصحة بشكل كبير، لأن الجسم يكون عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض التي يجب التعرف عليها وتجنب التعرض لأي مشاكل بها.

فمثلا الأشخاص المدخنون ومرضي السكر والضغط يكنون أكثر عرضة لإصابة العين بالتهاب الأعصاب، وأشياء أخرى تتعرض لها العين نتيجة لإهمال صحتك، ومنها:

-يتعرض كبار السن للإصابة بإعتام عدسة العين، وهذا الأمر يحدث نتيجة للتغيرات التي تطرق في الجسم كلما كبر السن، ويساهم في هذا الأمر الإصابة ببعض الأمراض كالسكر، وعلاج هذا الأمر يكون بإجراء عملية جراحية غير مؤلمة.

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- اعتلال الشبكية من الأمور التي يصاب بها الأشخاص المصابون بالسكر ففي حالة عدم انتظام السكر في الدم فهذا الأمر يتسبب في تعرض العين لاعتلال الشبكية الذي يصاب به الشخص نتيجة لحدوث تلف في الأوعية الدموية بالعين، ويتعرض الشخص لصعبوبه في الرؤية خاصة المسافات البعيدة، وفي حالة إهمال هذا الأمر يزداد فرص الإصابة بفقدان البصر، ويعتمد العلاج علي الحقن بالليزر بعد إزالة هذه الشبكية.

-إجهاد العين الشديد، وهذا الأمر يكون نتيجة للإصابة بالطول النظر الشيخوخي، الذي يتسبب في الشعور بالصداع الشديد، ويعرض الأشخاص للدوخة وعدم القدرة غير القراءة بشكل طبيعي، وأيضا يصبح لديهم حساسية ناحية الضوء.