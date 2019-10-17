شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض سرطان القولون أهمها فقدان الوزن ودم فى البراز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرطان القولون هو نوع من السرطان الذي يبدأ في الأمعاء الغليظة وهو الجزء الأخير من الجهاز الهضمي.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “Myoclinic”، يصيب سرطان القولون عادة البالغين الأكبر سناً، رغم أنه يمكن أن يحدث في أي عمر.

وعادة ما تبدأ كتل صغيرة من الخلايا تسمى الأورام الحميدة التي تتشكل داخل القولون، ومع مرور الوقت يمكن أن تصبح بعض هذه الاورام الحميدة سرطانات القولون.

وقد تكون الاورام الحميدة صغيرة وتنتج أعراض قليلة ، إن وجدت، ولهذا السبب ، يوصي الأطباء بإجراء اختبارات فحص منتظمة للمساعدة في منع سرطان القولون عن طريق تحديد وإزالة الاورام الحميدة قبل أن تتحول إلى سرطان.

وإذا تطور سرطان القولون ، تتوفر العديد من العلاجات للمساعدة في السيطرة عليها ، بما في ذلك الجراحة والعلاج الإشعاعي والعلاجات الدوائية ، مثل العلاج الكيميائي والعلاج الموجه والعلاج المناعي.

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أعراض سرطان القولون

تشمل علامات وأعراض سرطان القولون:

تغيير مستمر في عادات الأمعاء لديك ، بما في ذلك الإسهال أو الإمساك أو تغيير في تناسق البراز

نزيف مستقيمي أو دم في البراز

استمرار عدم الراحة في البطن ، مثل تشنجات ، الغاز أو الألم

شعور بأن الأمعاء لا تفرغ تمامًا

ضعف أو تعب

فقدان الوزن غير المبرر

كثير من الأشخاص المصابين بسرطان القولون لا يواجهون أي أعراض في المراحل المبكرة من المرض، وعندما تظهر الأعراض تتوقف على حجم السرطان وموقعه في الأمعاء الغليظة.

أسباب سرطان القولون

الأطباء ليسوا متأكدين ما الذي يسبب معظم سرطانات القولون.

وبشكل عام ، يبدأ سرطان القولون عندما تتطور الخلايا السليمة في القولون إلى تحوير الـDNA، حيث يحتوي الحمض النووي للخلية على مجموعة من التعليمات تخبر الخلية بما يجب القيام به.

وتنمو الخلايا السليمة وتنقسم بطريقة منظمة للحفاظ على أداء جسمك بشكل طبيعي، ولكن عندما يتلف الحمض النووي للخلية ويصبح سرطانيًا ، تستمر الخلايا في الانقسام - حتى عندما لا تكون هناك حاجة إلى خلايا جديدة، وتتراكم الخلايا وتشكل ورمًا.

مع مرور الوقت ، يمكن أن تنمو الخلايا السرطانية لغزو وتدمير الأنسجة الطبيعية القريبة.