شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتحكم طول وقصر القامة فى إصابتك بالأمراض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤثر طول وقصر القامة على الصحة بشكل كبير، حيث كشفت العديد من الدراسات التى أجريت على طوال وقصار القامة وأن معدلات إصابتهم بالأمراض تختلف وفقاً لعامل الطول، الذى يؤثر على جوانب صحية عديدة، وهذا ما نتعرف عليه فى السطور التالية.



طول وقصر القامة وتأثيره على الصحة

دراسة: طوال القامة أكثر عرضة للإصابة بالسرطان

كشفت دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا ريفرسايد، إن طوال القامة قد يكون أكثر الناس عرضة للإصابة بالسرطان، وفقاً لموقع LiveScience

واستعرض الباحثون 4 دراسات سكانية كبيرة تتبعت العلاقة بين الطول والإصابة بالسرطان، ووجدت الدراسة أكثر من 10 آلاف حالة إصابة بالسرطان بين طوال القامة، ووجدوا أن خطر الإصابة بالسرطان ارتفع بنسبة 10 % لكل أربع بوصات فوق متوسط ​​ارتفاع الشخص.

ويبلغ متوسط طول الشخص، وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية 5 أقدام و 9 بوصات للرجال، و5 أقدام و 4 بوصات للنساء.

ووجدت الدراسة أن أحد الأسباب المحتملة لزيادة خطر الإصابة بالسرطان قد يكون بسبب الحقيقة البسيطة المتمثلة في أن لديهم المزيد من الخلايا في أجسامهم؛ وكلما زاد انقسام الخلايا لديك، زادت فرص تحور الخلايا وتؤدي إلى نمو الورم.

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قصار القامة أكثر عرضة للإصابة بالسكرى من النوع الثانى

نشر موقع “HealthDayNews”، دراسة أجراها باحثون بالمعهد الألماني للتغذية البشرية، على 2600 شخص فى ألمانيا تتراوح أعمارهم بين 35 و 65 عامًا.

ووجدت الدراسة أن كل زيادة 4 بوصات فى الطول ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسكري بنسبة 41٪ للرجال وبنسبة 33% للنساء.

وأوضحت النتائج أن قصار القامة يكون لديهم عوامل خطر أعلى للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وهو ما يزيد لديهم خطر الإصابة بمرض السكرى من النوع الثانى، مقارنة بالأشخاص طوال القامة، حيث وجدوا أيضاً أن محتوى الدهون فى الكبد يكون أعلى لدى قصار القامة وهو من عوامل خطر مرض السكرى.



قصر القامة

قصار القامة أقل عرضة لجلطات الدم

وفقاً لموقع " healthy" أن قصار القامة يقل احتمال إصابتهم بتجلط الدم 3 مرات مقارنة بطوال القامة، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة "تصلب الشرايين والتخثر وبيولوجيا الأوعية الدموية"، حيث يعتقد الباحثون أن السبب أنه بالنسبة لطوال القامة يقوم القلب بضخ الدم لمسافة أطول، مما قد يقلل من التدفق ويزيد من خطر حدوث جلطة.

قصار القامة أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب

واحدة من أوضح الارتباطات بين الطول والصحة هو أن طوال القامة قد يمتلكون قلوب أكثر صحة، وفقًا لمراجعة 52 دراسة شملت أكثر من 3 ملايين من الرجال والنساء نُشرت في المجلة الأوروبية للقلب، فإن الأشخاص الأقصر يزيد احتمال إصابتهم بأمراض القلب المميتة بنسبة 50 % مقارنة بنظرائهم الأطول.



طوال القامة

-طوال القامة أقل عرضة للإصابة بالزهايمر

الرجال الذين تزيد أطوالهم عن 5 أقدام و 10 بوصات هم أقل عرضة للإصابة بمرض الزهايمر بنسبة 59 % مقارنة بالرجال الذين تقل أعمارهم عن 5 أقدام و 6 بوصة، وذلك حسب دراسة في مجلة مرض الزهايمر.