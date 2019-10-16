رجيم لإنقاص الوزن سريعاً من دون حرمان

هل تعانين من الوزن الزائد وتراكم الدهون في مناطق معينة بالجسم؟، هل تبحثين عن حلول لتخسيس الوزن سريعاً من دون حرمان؟، إليك سيدتي تفاصيل رجيم بحثي ومتوازن، حيث يعتمد على البروتينات والكربوهيدرات والدهون الصحية، لذا ننصحك باعتماد النظام الغذائي التالي للحصول على وزن مثالي من دون حرمان.



أولاً: الفطور



كوب من الحليب خالي الدسم.

عدد 3 ملاعق من البليلة.

نصف رغيف من الخبز الأسمر أو 3 ملاعق من الجبن اللايت أو عدد 3 ملاعق من الفول، ويعد هذا الإفطار ثابتاً خلال 7 أيام.



ثانياً: الغداء



يتم التنويع في وجبة الغداء من حيثُ:



اليوم الأول



عدد 5 ملاعق من الأرز البسمتي - 1-2 ك سمك مشوي - طبق من السلطة.

وللعشاء: كوب من اللبن خالي الدسم - عدد اثنتين من ثمرة الفاكهة.



اليوم الثاني



بيكاتا الدجاج (صدور دجاج مشوي - كوب واحد من المشروم - بقدونس - 1-2 كوب من الدجاج)_عدد 4 ملاعق من الأرز البسمتي - طبق من السلطة.

للعشاء: طبق من السلطة مع علبة من التونة مصفاة جيداً.



اليوم الثالث



لحم بالزعتر (يتم استخدام شرائح اللحم مع سلقها نصف سلقة وإضافة الثوم والزعتر، وإدخالها الفرن)_ مع طبق من السلطة.

للعشاء: 3 ملاعق من الفول، رغيف من الخبز الأسمر.

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اليوم الرابع



عدد 2 شرايحة من اللحم المشوي - طبق من السلطة الخضراء - ثمرة واحدة من البطاطس المسلوقة، مضافاً إليها نصف عصير ليمونة، وكزبرة خضراء، وثوم.

للعشاء: طبق سلطة - علبة زبادي.



اليوم الخامس



عدد 2 قطعة من اللحم المشوي أو المسلوق - 5 ملاعق من الرز البسمتي - 5 ملاعق من الفاصوليا الخضراء الطازج.

للعشاء: عدد 2 ثمرة من الفاكهة كالتفاح، الكمثرى، كيوي.



اليوم السادس



ثمرة من الفاكهة - عدد 5 ملاعق من البابا غنوج - رغيف من خبز التوست أو رغيف الأسمر.

للعشاء: عدد 4 ملاعق من الجبنة القريش – طبق من السلطة.



اليوم السابع



طبق من السلطة - صدور من الدجاج المشوي - 5 ملاعق من الأرز البسمتي - خضراوات مشوية.

للعشاء: 1-2 علبة تونة مصفاة مع عدد 2 بيضة مسلوقة.

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