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وكالاتالأربعاء 2019/10/16 08:12 م بتوقيت أبوظبي
خطر انتشار الوباء يعد مصدر قلق بالمناطق الواقعة أسفل نهر النيل-أرشيفية
أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، في جنيف، أنَّها لا لم تصدر أي توصية على قيود السفر أو التجارة مع السودان جرّاء انتشار الكوليرا هناك.
وأكدت المنظمة عدم وجود أي دليل يشير إلى أخطار عن انتقال الوباء عبر الحدود إلى إثيوبيا وجنوب السودان اللتين تجاوران ولاية النيل الأزرق المتأثرة بالكوليرا، لكنها نبهت إلى أن خطر الانتشار هو مصدر قلق أكبر في المناطق الواقعة أسفل نهر النيل.
وذكرت أنّه يجرى تنفيذ تدابير الرقابة اللازمة من قبل السلطات الوطنية بدعم من الشركاء لاحتواء تفشي المرض.
وفي سبتمبر/أيلول، أعلنت وزارة الصحة السودانية ارتفاع عدد الوفيات نتيجة وباء الكوليرا في البلاد إلى 8 أشخاص، فيما زادت الإصابات بالوباء إلى 158 حالة.
وأوضحت أن عدد الوفيات في النيل الأزرق منذ 28 أغسطس/آب الماضي حتى 21 سبتمبر/أيلول بلغ 6 أشخاص، فيما أصيب 115 شخصاً، وبلغت الوفيات في سنار 2، مقابل 43 إصابة.
كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة العالمية": لا قيود على السفر إلى السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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