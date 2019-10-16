شكرا لقرائتكم خبر عن حقن الكورتيزون الممنوحة لمرضى التهاب المفاصل قد تسرع الإعاقة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير الدراسات إلى أن حقن الستيرويد الشائعة "الكورتيزون" المستخدمة لعلاج التهاب المفاصل قد تجعل حالة الإعاقة أسوأ بالفعل.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد الباحثون أن الكورتيزونات فعالة في علاج الألم - لكن يمكنها تسريع تنكس المفاصل.

ولتأكيد نتائج الدراسة، نظر الفريق في أكثر من 450 مريضًا بهشاشة العظام، مما يؤدي إلى أن تصبح المفاصل مؤلمة ومتصلبة.

ووجد خبراء جامعة بوسطن أن 6 من كل 100 شخص يتناولون المنشطات، مثل "الهيدروكورتيزون" ازداد لديهم التهاب المفاصل سوء خلال عام.

وأوضح الباحثون أن الدواء قد يتلف الغضروف داخل المفصل ويجعله أضعف وأكثر عرضة للتلف، مما قد يترك المرضى بحاجة إلى استبدال الركبة أو الفخذ.

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لكنهم يدعون أنه يلزم إجراء المزيد من البحوث لاكتشاف سبب إلحاق الستيرويد بمزيد من الضرر في بعض الحالات.

ويوصي المؤلف الرئيسي الدكتور "علي غيرمازي" وزملاؤه الأطباء، الأشخاص الذين يعانون من أعراض أقل حدة بتجنب الحصول على منشطات الكورتيزون.

جدير بالذكر أن حقن الكورتيزون التي توجع الألم ، تحظى بشعبية كبيرة في الرياضات الاحترافية وتستخدم لمساعدة الرياضيين على الأداء خلال المعاناة من الألم.

لكنها تستخدم بشكل شائع لعلاج هشاشة العظام ، الذي يصيب حوالي ثمانية ملايين شخص في المملكة المتحدة و 31 مليون في الولايات المتحدة.