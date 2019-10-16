سيدة تبرعت لزوجها بجزء من كبدها فطردها وتزوج بأخرى

عرض برنامج "أنا حواء" المذاع على فضائية "المحور"، حالة لسيدة من مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية تدعى "رحاب"، تبرعت بجزء من كبدها لزوجها الذي كان مريضا بسرطان الكبد منذ سنوات، وفور تماثله للشفاء، اكتشفت عزمه الزواج بسيدة أخرى وطردها من المنزل وحرمانها من كافة مستحقاتها في بيت الزوجية.

وفي اتصال هاتفي أجرته المذيعة "أميرة بدر"، بالسيدة، أكدت خلاله أن زوجها يكبرها بـ28 عاما، ولم يكشف لها عن مرضه قبل الزواج، أو عن نيته استغلالها لمساعدته في إجراء العملية سواء من خلال المساهمة المادية أو التبرع بجزء من كبدها إذا سمحت حالتها الصحية بذلك.



وتابعت: "أنا تزوجته منذ 9 سنوات وأجريت 11 عملية تلقيح للإنجاب، وعملت معه كل ما في وسعي للحفاظ على زواجنا، ومؤخرا اتهمني بالسرقة وأودعني في القسم 3 أيام ليبرر لنفسه الزواج بأخرى وطردي من المنزل".

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