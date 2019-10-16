علاجات منزلية لعلاج سعال الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أكتوبر 2019 04:45 مساءً - تعددت أدوية السعال للأطفال وتظل بعض الأمهات، تتخوف من إعطاء أدوية لتخفيف السعال لأطفالهن، فهي ليست آمنة بالشكل الكافي، فجميع الأدوية لها بعض الآثار الجانبية، الدكتورة هند مأمون اختصاصي الطب البديل، تقدم الرعاية الصحية لاستخدام العلاجات المنزلية اللطيفة للمساعدة في تخفيف أعراض السعال.

العسل

بالنسبة للأطفال الأكبر سناً، يعمل العسل عن طريق تخفيف الازدحام وتخفيف السعال. يمكن إعطاء طفل يبلغ من العمر عاماً واحداً أو أكثر ملعقة من العسل، حسب الحاجة، لتخفيف أعراض السعال.

يقصر من مدة السعال، ويخفف من أعراض السعال، ويحسن النوم لكل الأطفال، ويقلل من شدة أعراض السعال، ويقلل من تكرار حدوث السعال.

الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد يجب ألا يتناولوا منتجات العسل. لأن هناك خطر الإصابة بتسمم الرضاعة.

اللبلاب

يمكن استخدام شراب اللبلاب لتخفيف السعال عند الأطفال الصغار. ورقة اللبلاب قد تعمل عن طريق فتح ممرات الهواء وتخفيف الازدحام عن طريق تحفيز الإفرازات المائية في الشعب الهوائية.

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السوائل

التأكد من بقاء الطفل رطباً، لأن الماء يساعد الجسم على تخفيف الاحتقان، مما يجعله أسهل وأقل ألماً للسعال، يمكن أن تعمل أجهزة الترطيب والحمامات الدافئة على إبقاء المسالك الهوائية رطبة.

التدليك بالمنثول

يمكن للناس استخدام التدليك بالمنثول للأطفال الصغار الذين تزيد أعمارهم على عامين أو أكثر. يمكن لمقدم الرعاية فرك طبقة سميكة على صدر الطفل وأمام الرقبة، يتبخر الدواء في الهواء، مما يسمح للطفل بالتنفس فيه وتخفيف أعراض السعال. التدليك المنكوب يساعد الأطفال أيضاً على النوم، استخدم التدليك بالمنثول على الجلد وقومي بتخزين الحاويات بعيداً عن متناول الأطفال.