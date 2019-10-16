فوائد إكليل الجبل للحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أكتوبر 2019 04:45 مساءً - توجد في بعض الأعشاب فوائد متعددة للمرأة الحامل، ومن تلك الأعشاب عشب (إكليل الجبل)، فهو كما يقول خبير الأعشاب محمد الخلايلة تساهم هذه العشبة في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، ووقايته من الإصابة بالإمساك والغازات وآلام المعدة والغثيان وعسر الهضم التي تشعر به الحامل عادة في الثلث الأول من الحمل، وذلك إلى احتوائه على المواد المطهرة، فهو يتم تناوله بغلي العشب مثل الشاي وتناوله... أهمية إكليل الجبل تساهم في تسكين آلام الرأس والصداع. وللاستفادة من فوائده في هذا المجال قومي بغلي بضعة أوراق من عشبة أكليل الجبل في الماء على نار متوسطة لـ10 دقائق، ثم قومي باستنشاقها لبضع دقائق.

تعمل على علاج الأوجاع التي تشعر بها الحامل في عضلاتها ومفاصلها نتيجة لاكتسابها الوزن. تساهم في علاج الالتهابات المختلفة التي تصيب الجسم.

تعمل عشبة إكليل الجبل على تحسين الحالة المزاجية والنفسية، والحد من فرص الإصابة بالقلق والتوتر والاكتئاب وذلك بحسب احتوائها على الفيتامينات التي تؤثر على الأعصاب في الدماغ، وتدفع إلى الاسترخاء والهدوء. Advertisements لكن حذارِ من تناول كميات كبيرة من إكليل الجبل؛ إذ قد تؤدي إلى حدوث تقلصات في الرحم، وقد تتفاقم تداعياتها لتهدد حياة الجنين.

محاربة السرطان بفضل احتوائه على مادة كارنوسول المضادة للأكسدة وبخاصة سرطان الثدي وسرطان القولون وسرطان الجلد. الوقاية من أمراض الكبد؛ إذ يساهم في التخفيف من حالات تلف الكبد، وبالتالي يساهم في الوقاية من سرطان الكبد.

يعمل إكليل الجبل على تحسين عمل الدماغ وتعزيز الذاكرة، فهو يحمي من الإصابة بمرض ألزهايمر، هذا ويقي من فقدان الذاكرة الطبيعي المصاحب لتقدم العمر. تساعد مضادات الأكسدة في هذه العشبة على تقوية المناعة وتحصين الجسم على الأمراض وبخاصة المعدية منها.

يساعد إكليل الجبل على نمو الشعر عند الأشخاص الذين يعانون هذه المشكلة. يستخدم إكليل الجبل في علاج أمراض الجهاز التنفسي الناتجة من نزلات البرد والحساسية. وللاستفادة من منافعه في هذا المجال، قومي بغلي هذه العشبة واستنشقي البخار الناتج منه وسيساعدك ذلك على تنظيف الرئتين والحنجرة. هذا ويساهم إكليل الجبل في التخفيف من أعراض حساسية الجيوب الأنفية.

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