5 خطوات لغسل اليدين بطريقة صحيحة تحميك من العدوى

الأيدي هي وسيلة رئيسية لنقل الكثير من الأمراض المعدية

تحتفي البلدان في كل أنحاء العالم، بالأسبوع العالمي لمكافحة العدوى في الفترة بين 16 و22 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، بهدف التوعية بكيفية مكافحة العدوى وانتقال الفيروسات.



فيما احتفل العالم، الثلاثاء، باليوم العالمي لغسل اليدين الموافق 15 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، بهدف زيادة الوعي، والتأكيد على أهمية غسل اليدين بالماء والصابون بوصفها وسيلة فعالة ومنخفضة التكلفة للوقاية من الأمراض.

يصاب مئات الملايين من المرضى في العالم سنوياً بحالات عدوى مرتبطة بالرعاية الصحية، حيث تتكرر حالات العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية، لذا يجب الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون جيدا.

والأيدي هي وسيلة رئيسية لنقل الكثير من الأمراض المعدية، إما بشكل مباشر كالملامسة المباشرة بين الأفراد عند المصافحة مثلاً، أو بشكل غير مباشر من خلال ملامسة الأشياء المحيطة الملوثة بالبكتيريا أو الفيروسات من أيادي أشخاص آخرين في الأماكن العامة مثل مقابض الأبواب والسلالم المتحركة وعربات التسوق وأزرار المصاعد والنقود وغيرها.

وحذر الدكتور أمير سليمان، استشاري طب الأطفال والباطنة من استخدام أغراض الغير والاختلاط دون وعي، وعدم الاهتمام بالنظافة الشخصية لما لذلك من دور كبير في نقل العدوى.

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ووجه سليمان عددا من النصائح لمكافحة العدوى وغسل اليدين بالطريقة الصحيحة كالتالي:

- اغسل اليدين تحت الماء الجاري.

- الحرص على غسل ظهر يديك وبين الأصابع وتحت الأظافر.

- افرك يديك لمدة 20 ثانية على الأقل بالصابون.

- التجفيف بالمناديل الورقية وليس الفوط أو التجفيف بالهواء أو من خلال المجفف.

- عدم مشاركة الفوط مع الغير.