شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب.. وزير الصحة الألماني طالب بحظر دعاية عمليات التجميل والان مع التفاصيل

قال وزير الصحة الألماني، ينز شبان، إنه يتعين حظر الدعاية لعمليات التجميل التي تستهدف المراهقين.

وأضاف الوزير، لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية، الأربعاء، أن مثل هذا الحظر سيكون "حماية عملية للشباب"، وأضاف: "رسالة مجتمعنا للشباب يجب أن تكون: أنت على ما يرام كما أنت"، وتابع: "يتعين حظر هذه الدعاية على مواقع التواصل الاجتماعي".

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وذكر أن الدعاية الخاصة بجراحات التجميل توصل "رسالة أخرى خاطئة في الغالب"، مضيفا أن مثل هذه الدعاية "تضع المراهقين تحت ضغط تغيير مظهرهم عبر التدخل الجراحي".

وبحسب الصحيفة، فمن المقرر أن يناقش البرلمان، الجمعة، طلب شبان بحظر كل تدخل جراحي ينطوي على مخاطر على الصحة.

وأشار الطلب إلى أن "الفئة العمرية للمراهقين، التي تكون سريعة التأثر بموضوعات مثل الجمال المثالي والمظهر، يتعين حمايتها من مثل هذه الدعاية".