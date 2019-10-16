نصائح للقضاء على عث الغبار المنزلي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الجمعية الألمانية للحساسية والربو إن عث الغبار المنزلي يهاجم مرضى الحساسية في فصلي الخريف والشتاء بصفة خاصة، وذلك بسبب البيئة الدافئة داخل المنزل.
وتتمثل أعراض حساسية عث الغبار في احمرار الجلد وتورمه والعطس المتكرر والزكام وانسداد الأنف وحكة العين، خاصة في الصباح.
ولمواجهة عث الغبار المنزلي تنصح الجمعية بتهوية المرتبة بعد النوم وتبريدها، وكذلك من المهم أيضا تهوية غرفة النوم بشكل منتظم نظرا لأن زيادة درجة الحرارة عن 20 درجة تعزز من تكاثر العث، في حين لا يجوز أن تزيد نسبة رطوبة الهواء عن 60%.
وأشارت الجمعية إلى أن الأرضيات الملساء كالبلاط والرخام وما شابه أفضل من السجاد حيث يمكن مسحها فقط بقطعة قماشية مبللة، وينبغي مسح الأرضية كل يومين أو 3 أيام.
ونصحت الجمعية الألمانية بالتخلي عن كل ما يتراكم عليه عث الغبار مثل الستائر القماشية وفرش التنجيد، بينما يمكن استخدام كسوات الوسادات والملاءات المخصصة لمرضى الحساسية.
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